"Jeg voksede op i Hedemarken, så for mig er det bare hjem", siger Hediye Temiz. Foto: Finn Due Larsen.

Her står jeg: Byfornyelse er nødvendig

Hediye Temiz, spidskandidat for Det Radikale Venstre, har valgt Hedemarken som mødested

Albertslund Posten - 22. september 2021 kl. 06:04 Af Finn Due Larsen

Hediye Temiz er vokset op i Hedemarken. Derfor har hun valgt pladsen foran det nu tidligere bibliotek og medborgercenter som mødested.

"Her boede jeg til jeg var 6 år gammel. Min far bor her stadig, så for mig er Hedemarken bare hjem", siger den radikale spidskandidat til kommunalvalget.

"Jeg gik mine første skridt her, og har også leget meget her i området."

Hediye Temiz er 23 år og læser til socialpædagog.

1. Hvad er dine tre vigtigste mærkesager?

Det vigtigste for mig at kæmpe for i den nye valgperiode er, at vi får en fri, grøn og stærk kommune.

Fri på den måde, at vi skaber nogle gode og optimale rammer for vores by.

Vores skoler og dagsinstitutioner skal have mere frihed til at gøre det de er bedst til. Og så skal vi fortsætte med de gode klimaindsatser vi har i kommunen.

Til sidst skal vi have styrket økonomien i kommunen, så vi ikke skal igennem nogle svære budgetter, hvor vi bliver nødt til at afskedige en masse medarbejdere.

2. Hvad er det bedste ved Albertslund, som du ser det?

I min optik er noget af det bedste ved Albertslund de mange forskellige borgere vi har.

Vi er en by, hvor der er plads til alle. Vi har en masse gode og stærke foreninger i kommunen, og det viser blot hvor engagerede vores borgere er.

Det er jeg utrolig stolt af.



3. Hvor ser du den største udfordring for Albertslund? Hvordan skal den løses?

Den største udfordring vi kommer til at stå over for de næste par år, er helt klart økonomien. Vi står over for en kæmpe byfornyelse - en der er nødvendig - og derfor bliver vi ret pressede på anlægsdelen. Derfor bliver vi som kommunalbestyrelse også nødt til at tage et ansvar for at styrke økonomien.

4. Hvad mener du der skal til for at styrke kommunens økonomi?

For at styrke økonomien bør vi først og fremmest indse, at den byfornyelse der er i gang er nødvendig.

Vi er en af de kommuner der absolut har flest almenboliger. Og selvom det giver god mening at have billige boliger, er faktum således, at vi har brug for nogle i kommunen der kan betale for regningen.

Derfor er det nødvendigt med en masse nye boliger - og borgere der har råd til at bo i dyre boliger.

Vi må styrke kommunens økonomi, så vi på sigt kan leve af vores egen borgeres skattekroner og ikke af udligning og tilskud fra staten.

FAKTA om "Her står jeg" Frem til kommunalvalget 16. november præsenterer vi i AP spidskandidaterne for de partier og lister der stiller op. Alle får de samme fire spørgsmål: 1. Hvad er dine tre vigtigste mærkesager?

2. Hvad synes du er det bedste ved Albertslund?

3. Hvor ser ser du den største udfordring for Albertslund, og hvordan skal den løses?

4. Hvad mener du der skal til for at styrke kommunens økonomi?

