I Hersted Industripark ligger en af Danmarks værste jordforureninger - på adressen Naverland 26. Der er afsat penge i finansloven til at sætte gang i første fase af oprensningen af grunden. Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Her ligger en af Danmarks værste giftgrunde - nu skal forureningen fjernes Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Her ligger en af Danmarks værste giftgrunde - nu skal forureningen fjernes

Der er i finansloven afsat 630 mio. kr. til at gennemføre første fase af oprydningsarbejdet af de største jordforureninger i Danmark. I Albertslund gælder det en jordforurening i Naverland i Albertslund

Albertslund Posten - 07. december 2020 kl. 05:25 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Der er udsigt til, at en seriøs jordforurening på Naverland 26 A og B kan renses, efter at der med den netop vedtagne finanslov er afsat 630 mio. kr. over fire år til at gennemføre første fase af oprydningsarbejdet af de største jordforureninger i Danmark.

Klorede opløsningsmidler i undergrunden Naverland 26 i Glostrup var tidligere central for distribution af klorerede opløsningsmidler til sjællandske renserier. Fra 1965-1983 kom opløsningsmidler på togvogne direkte fra Tyskland til Naverland 26. Her blev stofferne hældt i en nedgravet tank eller opbevaret i tromler, indtil de blev kørt videre til tøjrenserierne.

Forureningen på grunden kan udgøre en risiko for grundvandsressourcen i området.

I jord og grundvand ligger stadig adskillige tons klorerede opløsningsmidler.

Omfattende undersøgelser udført af Københavns Amt og Region Hovedstaden har vist, at der er en kraftig forurening med klorerede opløsningsmidler, som er spredt dybt ned i og flere hundrede meter væk i det primære grundvandsmagasin.

Afværgepumpning i gang i 2008 I 2008 iværksatte Region Hovedstaden en afværgepumpning fra det mest forurenede område på grunden. Formålet med afværgepumpningen er at begrænse spredningen af grundvandsforureningen.

Forureningen er så̊ udbredt og kraftig, at regionen foreløbig fortsætter afværgepumpningen fremfor at gennemføre en kildeoprensning. Ved afværgeoppumpningen er der i perioden 2008-2018 fjernet omtrent 2.850 kg klorerede opløsningsmidler. Regionen overvåger forureningens udbredelse i grundvandsmagasinet i samarbejde med HOFOR og Glostrup Vandforsyning.

Til og med 2018 har omkostningerne til amtets og regionens indsats været i alt 7,9 mio. kr. Udgifterne fordeler sig på 3,6 mio. kr. til undersøgelser, 2,5 mio. kr. til afværgeforanstaltninger og 1,8 mio. kr. til overvågning.

Omkostningerne til en oprensning der omfatter en betydelig reduktion dvs. fjernelse af kildeområdet, forventes at ville udgøre omtrent 118 mio. kr.

Ved at fjerne kildeområdet vil der ikke længere være behov for regionens afværgepumpning.

Det oplyser Danske Regioner i en oversigt over samtlige danske generationsforureninger.