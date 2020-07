Her kan man vokse med opgaven

Den socialøkonomiske virksomhed "Voks - planter med omtanke" søger frivillige, der vil hjælpe med at finde nye kilder til genbrug, samt at indsamle og sortere det, så det kan blive en del af de lækre bæredygtige plantedekorationer, man kan købe eller abonnere på hos Voks.

Som frivillig er man med til at påvirke blomsterbranchen i en mere miljøvenlig retning og at skabe et rummeligt arbejdsmarked.

"Voks - planter med omtanke" er en socialøkonomisk virksomhed, der arbejder med at få mennesker og planter til at gro.

Hos "Voks" kan aktivitetsparate borgere udvikle deres kompetencer og komme tættere på arbejdsmarkedet gennem et forløb i planteværkstedet. Gevinsten for kunderne i butikken er smukke, bæredygtige planter og dekorationer, alt sammen lavet med certificerede danske blomster og i genbrugte materialer.

Der vil være mulighed for at sætte sin ordenssans, kreativitet og talegaver i spil. Andre kompetenceområder, der også kan komme i spil, er flair for design og æstetik og ikke mindst blik for genbrugspotentialer.