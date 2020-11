De seks spidskandidater er stående fra venstre: Edibe Baran, Ebbe Rand Jørgensen, Helge Bo Jensen, Marie Lønholdt Juhl, Bodil Garde. Siddende: Fedai Celim. Foto: Stig Larsen 29829659

Her er holdet: Enhedslisten vil have flere pladser i kommunalbestyrelsen

Enhedslisten fik ved seneste kommunalvalg to stemmer i kommunalbestyrelsen, men forventer denne gang en fremgang

Albertslund Posten - 26. november 2020

Enhedslisten har nu vedtaget sin liste af spidskandidater, der er klar til at indtage pladserne i kommunalbestyrelsen. Partiet har aktuelt to mandater, men har forventning om en fremgang ved valget den 16. november 2021.

Spidskandidat er Helge Bo Jensen, der allerede nu sidder i kommunalbestyrelsen, hvor han første gang tog plads i 1989. Han er 61 år og ansat i 3F Kastrup.

Helge Bo Jensen mener, det er vigtigt, at der gennem samarbejde skabes en modvægt til Socialdemokratiet:

”Vi stiller løbende forslag i kommunalbestyrelsen, der skal forbedre forholdene og velfærden i Albertslund. Vi samarbejder med de øvrige partier og får faktisk mange forslag vedtaget. F.eks. lykkedes det os at afsætte penge i budgettet for næste år til både gratis tandbehandling til kontanthjælpsmodtagere og til det boligsociale arbejde. Det er afgørende, at der er et stærkt alternativ til Socialdemokratiet og at forvaltningens forsøg på at føre sin egen politik og manipulere med kommunalbestyrelsen bekæmpes”, som Helge Bo Jensen udtrykker det.

Har tidligere været i kommunalbestyrelsen Lene Rygaard Jessen er ikke blandt spidskandidaterne denne gang, men i stedet finder man på andenpladsen den 32-årige Bodil Marie Garde, der sad i kommunalbestyrelsen fra 2014-2017. Hun er uddannet lærer og pædagogisk filosof.

”At skabe grundlaget for et godt børne- og ungdomsliv er en af kommunens vigtigste opgaver. Albertslund skal være en by, hvor man ikke behøver kunne sidde stille i skolen og få topkarakterer for at føle sig velkommen. Der skal være lærere og pædagoger nok til, at man kan starte et liv på en god måde og ikke blive stemplet som syg, dum, doven eller unyttig, hvis man ikke passer ind i den lille bitte kasse, alt for pressede institutioner kan tilbyde”, lyder det fra Bodil Garde.

Vikar for Lene Rygaard Jessen Som nummer tre på listen finder man den 67-årige lærer Fedai Celim, der aktuelt vikarierer for Lene Rygaard Jessen, hvor han blandt andet sidder i by- og miljøudvalget.

”Byens udvikling er et højt prioriteret område for mig. Jeg synes det er bekymrende med de mange byggeprojekter, hvor man bygger både for tæt og for højt. Hvis vi endelig skal bygge nyt, skal det være lejeboliger, som alle kan betale og hvor der lægges vægt på grønne omgivelser og bæredygtige byggematerialer”, siger Fedai Celim.

Nyt ansigt På fjerdepladsen stiller Enhedslisten med et nyt ansigt i form af 36-årige Marie Agnete Lønholdt Juhl, der læser historie på RUC imens hun arbejder som respiratorisk plejekonsulent.

”Det er helt afgørende, at vi får genoprettet den folkeskole, som i årevis er blevet udsultet på vores børns bekostning. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at børn mistrives, når de er i skole og at vi så bagefter undrer os over, hvorfor de ikke klarer sig bedre fagligt. Stærk faglighed forudsætter god trivsel, men hos os er de to nærmest blevet modsætninger. Derudover bør kommunen træde i karakter i klimaspørgsmålet og bruge den massive byudvikling, vi står midt i, til for alvor at sparke gang i den vigtige grønne omstilling”, siger Marie Agnete Lønholdt Juhl.

Klima og miljø med Ebbe Ebbe Rand Jørgensen har tidligere siddet i kommunalbestyrelsen og stiller sig igen til rådighed. Ebbe er pensioneret ejendomsfunktionær og er både aktiv i borgergruppen ”Bevar Vestskoven” og ”Bedsteforældrenes Klimaaktion”.

”Vi kan og skal sikre miljø, natur, klima og samtidig udvikle bedre velfærd. Det er der råd til. Vores by skal ikke styres af pengemagt, men af hensynet til livskvalitet, miljø, nærhed og borgernes egen selvbestemmelse”, siger Ebbe Rand Jørgensen.

Blandt spidskandidaterne finder man også den 46-årige folkeskolelærer Edibe Baran.

Den samlede liste Den samlede kandidatliste ser således ud:

1. Helge Bo Jensen

2. Bodil Marie Garde

3. Fedai Celim

4. Marie Agnete Lønholdt Juhl

5. Ebbe Rand Jørgensen

6. Edibe Baran

7. Stig Larsen

8. Ulla Elsted Jensen

9. Jeppe Milthers

10. Lene Rygaard Jessen

11. Kim Olesen

12. Necdet Gökce

13. Tino Brahmer Svendsen

14. Lars Bremer

15. Kurt Olsen