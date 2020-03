Her er den nye liste over åbne og lukkede butikker i Albertslund Centrum

Åbningstider for butikkerne, opdateres løbende.

Føtex Albertslund mandag-søndag kl. 8-21

Kvickly Albertslund mandag-søndag kl. 8-21

Aldi Albertslund mandag-søndag kl. 8-21

Albertslund Apotek mandag-fredag 9-18 og lørdag 10-15

Nedenstående butikker er åbne som normalt,

mandag-fredag kl. 10-18, lørdag kl. 10-15, opdateres løbende

Albertslund Ur og Guld Center

BF Herremode

Bike & Co

Bonita Frugt og Grønt

Charlotte F

EDC Strandfelt

Ecigz

Løven

Mad Med Mere / v Karl Johan Centerslagter

Nicoline Blomster

Normal

Matas

Rejekælling & Søn

Telezone

Torvets Sko & Skomager

Ændringer i åbningstiderne, opdateres løbende:

Imerco, hverdage kl. 11-18 og lørdag kl. 11-15

Vision, hverdage kl. 10-18, lørdag lukket.

Bagergården, mandag-søndag kl. 7-17

Albertslund Grill og pizzabar, åben for bestilling, udbringning og take away. Ring 43620048 for at bestille fra kl. 10-22.

Bagelhouse, åben for bestillinger og take away.

Flying Sushi Lukket frem til d. 30/3, åben for udbringning og take away. Ring 47101008 for at bestille.

Texas Burger Lukket, åben for udbringning og take away fra kl. 16, Ring 43621544 for at bestille.

Lukket frem til d. 30/3, opdateres løbende:

Tippy