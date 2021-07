Se billedserie Tegningen viser et forslag til, hvordan Hedemarksvej (lige under midten) kan lukkes for gennemkørende biltrafik. Biler kan dog køre ind i p-huset, der placeres på den nuværende vej. Cyklister og gående får fri passage tættere på det nye boligområdet på fængselsgrunden. Illustration: Cobe fra projektforslaget

Hedemarksvej lukkes og nyt p-hus skal dæmpe støjen til fængselsområdet

Et flertal i kommunalbestyrelsen har besluttet, at Hedemarksvej lukkes for biltrafik i forbindelse med udviklingen af fængselsgrunden. Hvor vejen er i dag, skal bygges et p-hus, der også skal rumme forskellige aktiviteter

Albertslund Posten - 17. juli 2021

Hedemarksvej skal lukkes for gennemkørende biler mellem Albertsvænge og Hedemarksvænge.

Den nuværende cykel- og gangsti langs Hedemarksvej omlægges, så der bliver fri gennemkørsel og passage for cyklister og gående fra Albertslund Station - Vridsløsevej.

Hvor Hedemarksvej er i dag, skal så bygges et grønt mobilitetshus som en del af den fremtidige planlægning for fængselsgrunden. Huset skal dels fungere som p-hus for de nye beboere på området, dels fungere som støjvold, og dels rumme forskellige aktiviteter.

Det har et flertal i kommunalbestyrelsen besluttet på sit møde før sommerferien.

Vejen ændres ikke lige med det samme, men projekterne vil indgå i den samlede udvikling af fængselsgrunden. Der bliver høring om sagen, men det vil ske når der er en lokalplan for området klar.

SF er overbevist På kommunalbestyrelsesmødet forklarede Leif Pedersen (SF), hvorfor SF havde ladet sig overbevise til at synes godt om forslaget:

"Forslaget betyder, at vejen lukkes, og at der etableres p-hus og støjvold i et samt forskellige funktioner - et multifunktionshus. Så vil man forsøge at kanalisere trafikken ind til boligområdet ad Hedemarksvej øst og vest", sagde Leif Pedersen. "Man vil dermed prøve at styre den trafik, der skal til området. Noget af trafikken vil gå gennem stationsforpladsen og ad Albertslundvej. Man vil så lave en stiforbindelse ind gennem bebyggelsen. Argumentet er, at støjen fra jernbanen og fra Vridsløsevej skal afgrænses. Gør vi det ikke på den måde her, vil vi skulle lave en støjvold. Derved vil vi få både en mur og en støjvold langs et område, som mange i forvejen finder utrygt. Laver vi det her forslag, vil man få støjafskærmningen tættere på jernbanen og føre trafikken op på Roskildevej. SF har ladet sig overbevise om, at det nok er den rigtige måde at gøre det på".

Fantasien når nye højder "Fantasien når nye højder. Det er et 400 m langt p-hus i tre etager, som man så kalder et grønt mobilitetshus. Det er pakket pænt ind", sagde Helge Bo Jensen (Enh.). "Det kan vi ikke støtte. Skal der være nogen mening i at tilføje Hedemarksvej til området, skal det være for at give det mere grønt eller flere oplevelser til folk. Vi må udvikle en måde at reducere antallet af biler. Det her kommer ikke til at gå godt. Det er et stort antal biler, der skal ind her. Det vil belaste trafikken på Albertslundvej".

Undgår parkering i området Steen Christiansen (S) sagde, at løsningen vil give en række fordele for byen.

"Desuden får man et nyt område, hvor der er plads til mere nyt grønt og mere af det blå og mere af det oprindelige grønne. Man får en anden oplevelse, fordi man ikke skal lave parkering på området", sagde han.

"Vi kan ikke tiltræde. Det er en kæmpe forringelse - ikke mindst for beboerne på Hedemarksvej og Hedemarksvænge", lød det fra Allan Høyer (DF). "Nu får vi meget mere trafik ud på Kongsholm allé og Roskildevej. Man skulle i stedet bytte om på sti og vejbane, så vejen kommer tæt på jernbanen og så lave en støjvold, hvor muren er i dag", foreslog han.

Der mangler en plan Heller ikke Venstre var begejstret. Claus Rasmussen (V) sagde:

"Det lyder meget flot at bygge et mobilitetshus med servicefunktioner osv., som samtidig er en støjmur. Men hvordan hægter man det nye byområde sammen med Albertslund syd på den anden side af jernbanen? Man bør måske tænke på at lave en tunnel under banen. Der er ved at være problemer med trafikken i centrum. Når COOP-byen kommer, vil alle også skulle derned. Jeg undlader at stemme", sagde han og tilføjede:

"I øvrigt synes jeg, der mangler en samlet plan for de nye byprojekter. Det er lidt som om det popper op i det små - så skal Musikskolen ind, så skal vi lave et mobilitetshus. Lad os få en samlet planlægning".

Mangler en forbindelse "Det er et spændende projekt", sagde Lars Gravgaard Hansen (K) og fortsatte: "Det eneste der ærgrer mig er, at man ikke fra starten tænker på en forbindelse mellem fængselsgrunden og den øvrige by. Det samme gælder for COOP-grunden. De nye der byudvikler, skal være med til at sikre sammenhænge mellem de nye områder og de bestående. Håber at ejerne, A. Enggaard, lytter til det her".

Steen Christiansen svarede:

"Ja, vi kommer nok til at overveje, hvad der skal ske i begge ender".

"Har nogen tænkt over den støj, der vil komme i syd?", spurgte Tina B. Jensen (DF). "Jeg tør slet ikke tænke på, hvad der vil blive af støj, når vi skal have trafikken ind den vej".

Lukker vi Albertslundvej til? "Jeg kan godt forstå, at Claus Rasmussen savner en samlet plan. Især for trafikken", sagde Helge Bo Jensen. "For det er jo kombinationen af alle de nye, megastore byprojekter. Hvad vil det betyde for trafikken? Skal der ny åbning mod Roskildevej? Lukker vi Albertslundvej helt til? Hvad vil der ske med Roskildevej? Det mangler vi svar på".

"Desuden har vi stort behov for en overgang fra nord til syd. Det har vi allerede i dag. Og både ved COOP-grunden og i den anden ende. Det ville være godt med en ny forbindelse til stationen - især Også Leif Pedersen var enig i, at der skal en forbindelse til:

"Et af de første projektforslag vi så, rummede tanker om at bevæge sig naturligt fra nord til syd over mod gymnasiet. Det er forsvundet nu, og det er super-ærgerligt, og vi skal overveje, hvordan vi får det skabt. Problemet er nok, hvem der skal betale", sagde han.

Susanne Storm Lind (S) stod uden for gruppen I sagen:

"Jeg kan ikke støtte at lukke Hedemarksvej. Alle de biler, der presses ud på Roskildevej og nu på Albertslundvej. Vi skal passe på, ikke at lukke alle vores veje, for bilerne bliver presset ud på Roskildevej. Jeg kan ikke støtte forslaget. Det er rigtig dårligt", sagde hun.

Herefter var der afstemning.

For stemte 14 (S, SF, Rad., V og K)

Imod stemte 7 (Enh., Alt, DF, Susanne Storm Lind (S)