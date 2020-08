Vand er liv ? også i haven

Haven hungrer efter vand - sådan skal du vande

Hvad skal vandes, og hvad behøver ikke vand? Agenda Centeret giver svaret

Albertslund Posten - 21. august 2020 kl. 05:08 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Her i hedebølgen har planterne i din have brug for at blive vandet. Det er dog ikke alle planter, der skal bruge lige meget. Så for at du ikke kommer ud i vandspild, har Agenda Centeret her nogle råd til, hvordan du holder haven frodig, uden at fråse med vandet.

Hvad har brug for ekstra vand? De steder i haven, der har særligt brug for vand er blomsterbede og nyplantede træer, stauder og buske - dem der er plantet inden for de seneste 2-3 år. Også surbundsplanter som rododendron, planter i krukker og så selvfølgelig grøntsagerne i køkkenhaven har brug for vand.

Hvad skal ikke have vand? Det der ikke skal vandes er ældre træer og større buske. De har så lange og dybe rødder, at de kan hente vand længere nede fra. Heller ikke græsplænen skal vandes. Græsplæner bliver gule under tørke, men det dør de ikke af. De bliver hurtigt grønne igen, når det begynder at regne. Græsplæner vokser heller ikke så hurtigt i tørkeperioder, men skal din plæne alligevel slås, så stil græsklipperen højere end normalt, så klarer græsset sig bedre igennem.

Sådan skal du vande Det vigtigste princip er ikke at slatvande. Når du endelig vander så giv godt med vand. Vandet skal ned i dybden. Ned til rødderne. Hvis du bare slatvander i overfladen, gør du mere skade end gavn. For så vender du planternes rødder til, at de skal søge opad for at få vand. Det gør planterne meget mere sårbare. Blomsterbede og køkkenhaver skal derfor vandes grundigt igennem en gang om ugen. Krukker skal typisk vandes oftere.

En måde at finde ud af, om planterne trænger til vand, er ganske enkelt ved at se på dem. Hænger de med bladene, skal de have vand. En anden måde er at stikke fingeren i jorden. Det er jo altid fornuftigt at stikke en finger i jorden, og hvis du i den her sammenhæng opdager, at jorden er tør et par cm nede, så trænger den til vand. Vent dog med at vande til det bliver morgen eller aften. Vander du midt på dagen, fordamper meget af vandet, før det når ned til planternes rødder, hvor det kan gøre gavn.