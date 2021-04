Send til din ven. X Artiklen: Har taget pulsen på skolerne: Det halter med trivslen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Har taget pulsen på skolerne: Det halter med trivslen

Der er forbedringer at spore, men der mangler indsatser, lyder det fra Sundhedsrådet

Albertslund Posten - 11. april 2021 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Elever, der mistrives og i perioder ikke kommer i skole.

Forældre og børn, der kæmper med skolevægring og angst.

Elever, der forlader skolen uden afgangseksamen.

Det var nogle af de bekymringer, som Sundhedsrådet hørte om på et tidspunkt. Derfor satte rådet sig til at tage pulsen på sundheden og trivslen i skolerne i Albertslund, for at få afdækket om bekymringerne var reelle.

Efter at have undersøgt området nærmere, herunder at have stillet flere spørgsmål til politikerne og holdt møder med både skolechefen og udvalgsformanden for området, kan rådet nu danne sig et mere nøjagtigt billede.

Og der er både godt og skidt at fortælle, når det handler om trivslen på skolerne.

For meget fravær "Hvis vi ser på eksamen, så er andelen af de elever der forlader skolen uden en afgangsprøve faldet. Den lå i skoleåret 2016-17 på 20 procent, men det er i 2018-19 faldet til 5 procent. Det er bestemt positivt, men det er stadig et for højt tal", siger Birgit Hauer, formand for Sundhedsrådet.

"Til gengæld er tallene for det ulovlige fravær ikke i bedring. Det er stadig for højt."

Rådet konstater også, at der mangler indsatser overfor børn med skolevægring eller psykisk mistrivsel.

Men hæfter sig dog ved som positivt, at et nyt initiativ, kaldet "Back to school", er på vej til at blive en del af tilbuddet fra den Pædagogisk-Psykologiske Rådgivning (PPR) i Albertslund.

Samtidig er det ikke alle børn der har ret til sygeundervisning, som får det. Det gælder ikke kun i Albertslund - en landsundersøgelse fra 2018 viste, at kun få skoler tilbyder børn med skolevægring eller lignende undervisning i hjemmet efter 15 dages fravær eller efterfølgende indsatser, der kan rette op på elevernes faglige efterslæb.

"Det sejler rundt" "Man kan tit opleve i skolerne, at indsatser lægges frem, men de bliver ikke ordentligt landet", siger Birgit Hauer, der nævner mobbe-planer og tilbud til eleverne om undervisning i hjemmene som eksempler.

"Skolerne skal tilbyde undervisning i hjemmene. Men det sker ikke, det sejler rundt", siger hun.

"Og mange forældre oplever, at de ikke bliver hørt", tilføjer Tine Rytsel, der også er medlem af Sundhedsrådet.

Men der er også godt nyt. Folketinget har lige vedtaget at uddele nogle såkaldte "trivsels-penge" til kommunerne. Dem skal skoler og klubber selv kunne råde over, til brug for indsatser for bedre trivsel.

For løsningen ligger i kommunen og på de enkelte skoler:

"Vi kan jo kun som Sundhedsråd foreligge de her ting, og så håbe at nogle griber bolden. Det er kommunens ansvar at række hånden ud til hjælp", siger Tine Rytsel.

Corona? Sundhedsrådets arbejde med trivslen i skolerne har taget udgangspunkt i den "normale" skolegang, inden Corona lukkede ned og elever måtte undervises hjemmefra.

Når det handler om børnenes og de unges trivsel under nedlukningen, er det endnu for tidligt at drage nogle konklusioner, siger Birgit Hauer og Tine Rytsel.

"Det kan vi indtil nu kun mene noget om hver især, og det er meget forskelligt hvordan det håndteres fra skole til skole.", siger Birgit Hauer, der med baggrund i rådets undersøgelse udtrykker det på denne måde:

"Hvis vi ikke i en normal situation for skolerne kan skabe bedre trivsel for vores børn og unge, hvordan ser det så ikke ud under nedlukningen?"

Skriv til rådet De to håber, at både børn, forældre og lærere vil tage del i dialogen og løsningen af problemerne med trivsel i skolerne. Man er altid velkommen til at kontakte rådet, både om dette og andre emner.

"Mange tror, at Sundhedsrådet er politisk og en del af byrådet. Men det er et uafhængigt råd, med borgere og forenings-repræsentanter", pointerer Birgit Hauer og Tine Rytsel.

Man kan skrive til Sundhedsrådet på adressen birgit.hauer.2600@gmail.com.