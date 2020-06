Har du set noget: Politiet søger vidner til tyveri fra byggeplads

Der er stjålet værktøj fra en aflåst container, der står på byggepladsen ved Læhegnet over for Blokland. Her er et stort boligbyggeri i øjeblikket i fuld gang.

Lederen af byggepladsen kontaktede sidste uge Københavns vestegns Politi og fortalte, at tyve havde brudt containeren op og stjålet arbejdsværktøj.

Har du set noget, hører politiet meget gerne fra dig. Ring på: 114.