Har du set noget: Politiet søger vidner til indbrud

Politiet giver gode råd til at undgå indbrud i privatboliger

Politiet vil meget gerne høre fra vidner eller andre, som kan give oplysninger i forbindelse med et indbrud på Rønne Allé.

Søndag fik politiet en anmeldelse om, at der havde været indbrud i en villa. Indbruddet var sket i tidsrummet mellem fredag den 2. oktober kl. 18.30 og søndag den 4. oktober kl. 14.00. Et vindue var blevet brudt op, og der var bl.a. stjålet kontanter og smykker.

Henvendelse til Københavns Vestegns Politi døgnet rundt på telefon 4386 1448/114.