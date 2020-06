Tilbuddet gælder ældre pakistanere, der har brug for at vide mere om at begå sig i den digitale virkelighed.

Happy PC Klub har åbent igen efter corona

Det er foreningen PakDan, der står for initiativet. Tilbuddet er for ældre pakistanere, som invitreres til at komme godt i gang med digital selvbetjening. Man kan lære om søgninger på nettet, NemID, Borger.dk, Sundhed.dk, digital post, eBoks, netbank, tekstbehandling og meget mere. Man skal blot tage sin iPad, tablet, computer eller mobiltelefon (plus kabler) med. Der undervises i urdu.