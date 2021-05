Haletudser i aftensolen

"Man kan se på de her haletudser, at det er baby-tudser og ikke frøer, fordi de er sorte og brede", forklarede Poul E. Hansen fra DN.

"Turen var en superfin oplevelse sammen med Poul, en ægte naturelsker, der generøst deler sin store viden og slynger om sig med poetiske plante- og dyrenavne. Jeg var også med for at blive mere fortrolig med gode gåruter i vores megagrønne kommune. Naturen er et frirum til hjernen - der er mental trivsel at hente mellem tidsler og tudser."