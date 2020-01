Den selvbetjente åbningstid blev indført i marts 2019. Foto: Foto: Jørgen Brieghel.

Hærværk og chikane: Bibliotek hærget af unge

En gruppe unge har skabt stor ravage i den selvbetjente åbningstid. Det er meget seriøst, siger udvalgsformand, og ordningen skal nu evalueres igen

Albertslund Posten - 28. januar 2020 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En lille gruppe unge har skabt stor ravage på Albertslund Bibliotek i den selvbetjente åbningstid. Så meget, at sagen nu er politianmeldt og ordningen skal evalueres i kommunen. Ifølge de oplysninger, AP har fået om hændelsen, var der tale om en gruppe af unge, formentlig otte i alt, der søndag 19. januar om aftenen havde skabt uro på biblioteket med høj musik og støjende adfærd. Værten, der var til stede, forsøgte at dæmpe dem, men uden held.

Uroen udviklede sig ved, at de unge løb rundt mellem reolerne, og der blev kastet bøger efter værten og smidt rundt med stole. De generede også nogle unge der var i gang med at studere ved et af bibliotekets store borde, med chikanerende bemærkninger, og der opstod det, som flere har oplevet som en ubehagelig konflikt.

To vagter blev tilkaldt, men der var gruppen forduftet. Vagterne hjalp herefter den unge, der blev chikaneret, ud af biblioteket.

Det der tilsyneladende udløste konflikten, var chikanerende kommentarer fra nogle i gruppen om den unge.

"Helt galt" Forløbet, sådan som AP har fået det beskrevet, bekræftes af Hediye Temiz (Rad.), formand for Kultur- og Fritidsudvalget.

Hun forklarer, at der er sendt en orientering rundt i det kommunale system om episoden, og at sagen nu er anmeldt til Københavns Vestegns Politi som hærværk og chikane, med krav om erstatning for ødelagt inventar.

Kommunen er også gået i gang med at finde ud af hvem de unge er.

"Det er meget seriøst, det her. Det, der er foregået, er helt galt", siger Hediye Temiz.

Hun betegner episoden som "den mest alvorlige indtil nu", siden den selvbetjente ordning blev indført. Det gjorde den i marts 2019, og både før og efter beslutningen har der været en større debat om sikkerheden og trygheden i ordningen.

"Vi skal gøre alt hvad vi kan for at undgå en situation som denne her. Jeg håber nu på en fyldestgørende orientering, så vi kan komme til bunds i sagen, og se på hvad vi kan gøre anderledes", siger Hediye Temiz.

På Kultur- og Fritidsudvalgets møde i februar er der en sag på om evaluering af det selvbetjente bibliotek, herunder den nævnte episode.

Stigende besøgstal På trods af balladen fastholder Hediye Temiz, at den selvbetjente ordning har været en succes:

"Overordnet set har det fået besøgstallet til at stige markant på biblioteket. Mange flere bruger biblioteket nu. Men der er de her episoder, der ødelægger det for andre, og det skal vi have gjort noget ved", siger hun.

Da ordningen med den selvbetjente åbningstid blev indført, blev det besluttet, at der skulle tilknyttes værter. De er ikke bibliotekarer, men er til stede for at holde opsyn, og skal kunne tilkalde vagter, hvis der opstår problemer.