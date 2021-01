Håndboldklub træner online to gange om ugen

"Der har været træning i efteråret og kampe for ungdommen. For seniorer har der kun været lidt træning. Derudover har der været løbe-events sammen - men hver for sig, fredagshygge over Teams, julebanko med gode præmier, hvor alle sad hjemme i deres stuer. Der er solgt til-og-fra-kort til jul, lavet gå-events hvor man skal nå x-antal km på en måned, og vores seniorer fik nyt kamptøj, som jo desværre ikke rigtigt er kommet i brug", fortæller Trine Hoffmann.

"Sidste skud på stammen er, at de fleste hold nu er begyndt at have fælles træning på Teams, hvor de mødes online to gange om ugen og træner sammen, men hver for sig. Som klub oplever vi, at det er rigtig vigtigt, at man holder sammen og dyrker fællesskabet, selvom man ikke kan mødes fysisk. Hvornår vi får lov til at dyrke vores sport igen, er der inden der ved, men vi håber det snart kommer til at ske", slutter Trine Hoffmann.