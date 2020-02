Håbefuld Rune Klan i MusikTeatret

Der er ryl, komik og finurlig scenekunst for alle pengene, når Rune Klan kigger til Albertslund for at imponere med sine tricks den 28. februar. Han blev for alvor folkekendt, da han tryllede med skinke til HKH Dronning Margrethes 70-års fødselsdag, men han har levet af at trylle hele sit liv.

Han stod på en scene for første gang som 11-årig, og siden har han ikke set sig tilbage. Efter det anmelderroste show Barnløs i 2017, har Rune Klan haft et par år til at forberede Håbefuld, som det nye show hedder.

Rune er nemlig ikke barnløs længere. Han har adopteret en knægt fra Sydafrika, og mødet med farrollen er anledningen til det nye show. For hvordan er fædre i dag, og hvordan var de for 30 år siden? Det er et tema, der både bærer tryl og komik med sig til MusikTeatret i Albertslund, som er et af de første stop på den landsdækkende turné. Her er han på scenen 28. februar kl. 19.