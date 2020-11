HOFOR forsikrer: Drikkevandet overholder alle grænseværdier

Grænseværdierne for pesticider er overholdt på alle HOFORs vandværker, og HOFOR har ikke fået dispensation til at tillade overskridelser.

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet har en række danske vandværker de seneste syv år fejlagtigt fået dispensationer til at overskride grænseværdier for pesticider. Det gælder ikke for HOFOR. Det understreger HOFOR i en pressemeddelelse.

"HOFOR har ikke fået dispensationer til at overskride grænseværdierne for pesticider eller andre uønskede stoffer og bakterier. Vores drikkevand opfylder således lovgivningens krav til god drikkevandskvalitet", meddelæer HOFOR.

HOFOR oplyser, at:

Drikkevandet fra de 14 vandværker tjekkes hver dag for bakterier, ligesom der dagligt tages prøver fra ledningsnettet ude hos vores en million vandforbrugere.

Desuden sikres vandkvaliteten gennem et omfattende pesticid-program.

Programmet omfatter udover de cirka 50 pesticider, som alle vandværker efter lovgivningen skal analysere for, mere end 30 ekstra stoffer.

Hertil kommer, at HOFOR har gennemført en screening for 415 pesticider.

Programmet revurderes løbende i takt med viden om nye stoffer og udvikling af analysemetoder.