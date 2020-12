I år bliver orientering om uddannelserne på NEXT Vestskoven Gymnasium flyttet til YouTube. Arkivfoto

Gymnasiet flytter orienteringsaften til nettet

NEXT Vestskoven Gymnasium går på YouTube for at informere unge uddannelsessøgende og deres forældre d. 11. januar

Normalt ville Vestskoven Gymnasium i Albertslund åbne dørene for hundredevis af unge og deres forældre til orienteringsaften på gymnasiet i januar. Men med den igangværende corona-krise og dertilhørende restriktioner er det ikke et realistisk scenarie i år.

Derfor flytter gymnasiets årets orienteringsaften over på YouTube, hvor de uddannelsessøgende foran deres skærme kan opleve gymnasiet, der udbyder alle fire gymnasieuddannelser, hhx, htx, stx og hf.

Efter et skoleår med mange udfordringer er gymnasiets med rektor Trine Ladekarl Nellemann i spidsen klar til endnu én.

"Vi kan ikke påstå, at der har manglet udfordringer i år. Med hjemsendelsen af vores elever i foråret og de mange restriktioner efter sommerferien har vi i den grad måtte være fleksible og tænke i alternative løsninger for at give vores elever en tilnærmelsesvis normal skoledag. Til gengæld er vi og især lærerne nu så vant til hele tiden at tænke i nye løsninger, at vi er helt klar på også at planlægge en alternativ form for orienteringsaften", fortæller Trine Ladekarl Nellemann, som glæder sig til at give en gæsterne en god oplevelse online

"Vi er i fuld gang med at tilrettelægge et program, som skal give de unge og deres forældre en oplevelse af, hvem vi er, og hvad vi står for både socialt og fagligt".

Interviews og dialog med vejledere På aftenen vil gæsterne bl.a. opleve undervisere og elever fortælle om gymnasiet og deres uddannelsesvalg. Derudover vil gæsterne få mulighed for at tilgå såkaldte break out rooms, hvor de selv vælger, fx hvilke af gymnasiets fire uddannelser, som de vil høre mere om. Både under og efter programmet vil der desuden være mulighed for at stille spørgsmål til studievejledere og ledere på chat og telefon om alt, hvad man har på hjerte fra optagelsesproces til forskellene på uddannelserne, Team Danmark-ordningen og særlig støtte til ordblinde.

Det handler ifølge Trine Ladekarl Nellemann om at klæde de unge godt på i forhold til deres uddannelsesvalg

"Vi ville selvfølgelig hellere have stået ansigt til ansigt med de unge og deres forældre, og specielt i år, hvor vi har et helt nyt gymnasium at vise frem. Heldigvis gør teknologien det muligt at gå i dialog med dem, så de kan få svar på alle de spørgsmål, de måtte have. Først og fremmest handler orienteringsaftenen om at blive mere afklaret, og hvis det er gymnasiet, man vil på, så kan vi orientere om alle fire gymnasieuddannelser", siger Trine Ladekarl Nellemann.

Vestskoven Gymnasium flyttede i maj ind i helt nye rammer, hvor der går 900 elever fordelt på hhx, htx, stx og hf.

"Det er vigtigt, at alle husker, at ansøgningsfristen er 1. marts og for det andet, at VGA var overansøgt sidste år, hvorfor man skal huske at have gymnasiet som 1. prioritet, hvis man vil øge mulighederne for en plads.", slutter Trine Ladekarl Nellemann.

Online orienteringsaftenen afholdes på YouTube mandag den 11. januar kl. 19. Interesserede kan læse mere og tilmelde sig på vestskovengym.dk/online.