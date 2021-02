Chris MacDonald havde store roser til gymnasieeleverne på Vestskoven Gymnasium, da han fredag tonede frem på deres skærme, som de fulgte med på hjemmefra. Pressefoto

Gymnasieelever fik peptalk af Chris MacDonald

Gymnasieeleverne på NEXT Vestskoven Gymnasium gik på vinterferie med gode råd fra sundhedsekspert Chris MacDonald i bagagen.

Albertslund Posten - 21. februar 2021 kl. 09:30 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Chris MacDonald havde store roser til gymnasieeleverne på Vestskoven Gymnasium, da han fredag tonede frem på deres skærme, som de fulgte med på hjemmefra.

"Tak fordi i viser samfundssind. Jeg er stolt over at være nydansker i det her land, og jeg ved, at mange er taknemmelige for, at I viser omstillingsparathed og bliver hjemme og får online undervisning, selvom det nok er ved at være lidt tungt", lød det indledningsvis fra den kendte sundhedsekspert, før han gik i gang med sit foredrag om, hvordan de unge optimerer deres mentale og fysiske sundhed.

I har brug for søvn Eleverne har været hjemsendt siden december, og derfor faldt MacDonalds mange gode råd i forhold til at klare livets udfordringer nok på et tørt sted. Grundlæggende er nøglen til at klare sig godt ifølge MacDonald energi, og for at have tilstrækkelig energi er man nødt til at få nok søvn

"I har brug for 9 - 9,5 timers søvn i døgnet. Det er der kun 5% af alle danskere, der får nok søvn. Søvn er det vigtigste for, at man kan præstere. Hvis man fx får tre timers søvn mindre, end man har behov for, så ryger ens indlæringsevne to klassetrin ned", forklarede MacDonald, der ud over at anbefale motion, sund kost og søvn også havde meget fokus på relationer og empati.

Relationer og empati skal få os gennem krisen Det er nemlig vores relationer og empati, der ifølge sundhedseksperten skal få os gennem corona-krisen, og det kræver også, at energien, den mentale trivsel og fysiske sundhed er i top.

"Lige nu får I ikke det input fra socialt samvær, som I er vant til. Derfor er det vigtigt I hjælper hinanden og bevarer optimismen, og at I tænker, at VI klarer det sammen. Giv hinanden omsorg, opbakning og være nysgerrig på hinanden, når I er sammen via de sociale medier", lød det blandt andet fra MacDonald, før han efter den halvanden times peptalk sluttede af med et sidste godt råd

"Hæng på lidt endnu, smid ikke håndklædet i ringen, ræk ud og tal med andre mennesker om det. Og bevar viljen og motivation".