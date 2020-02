Se billedserie Grønt flag på blå himmel.

Grønt flag til tops på blå himmel over Egelundskolen

For fjerde gang lykkedes det Egelundskolen at tilegne sig Grønt Flag

Albertslund Posten - 06. februar 2020 kl. 05:29 Af Jørgen Brieghel

På Egelundskolen har de valgt, at det er vigtigt at alle børn og voksne arbejder med miljøet. Det er derfor ikke kun de obligatoriske 15 procent af skolens elever, som har deltaget i Grøn Flag – Grøn Skole men derimod hele skolen. Alle lærere og alle elever.

I år har hele skolen arbejdet to dage med temaet Energi.

”Blandt de tiltag der er blevet lavet på Egelundskolen kan nævnes 1. årgang der har afsluttet forløbet med et forældrearrangement hvor de har lavet udstilling for forældre. 5. og 7. årgang der har lavet modeller af forskellige energiformer som de har udstillet for forældrene og 9. årgang der har lavet projektorienteret forløb som er afsluttet ved at de har holdt oplæg for skolens 6. klasser. Dette er dog kun eksempler – alle årgange har arbejdet med temaet Energi”, fortæller Jonas Karmann, Miljøkoordinator på Egelundskolen.

Eleverne har taget ansvar ”Generelt har eleverne arbejdet med at tage ansvar for at slukke lys, ikke lade apparater køre på standby, og generelt slukke for unødvendig strøm”, fortæller Jonas Karmann. ”Herudover er der arbejdet med, hvordan strøm produceres og muligheden for at anvende eks vindmøllegenereret strøm fremfor strøm produceret ved afbrænding af fossile brændsler. Der er arbejdet med tips vedr. tørring af tøj på tørresnor, slukning af gulvvarme/varmeapparater om sommeren, lukning af køleskab m.m.”

Miljørådet er aktivt ”På Egelundskolen har vi et velfungerende miljøråd bestående af skoleleder, miljøkoordinator, teknisk serviceleder og to elevrepræsentanter. Miljørådet har udarbejdet en miljøkortlægning der bl.a. har resulteret i et miljømål om at få lavet en plan over udskiftning af skolens lyskilder til LED belysning. Det er desuden Miljørådet, der hvert år arbejder med evalueringen af dette års Grønt Flag projekt, samt planlægningen af næste års projekt”.