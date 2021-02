We Build Denmark hedder den nye erhvervsklynge for Byggeri og Anlæg. Hovedsædet ligger i Albertslund. På billedet er det direktør Christina Melvang og bestyrelsesmedlem, borgmester Steen Christiansen, mellem hovedsædet i Bygning M og et af de nyeste byggerier i Albertslund, Vestskoven Gymnasium.

Grøn klynge for byggeri og anlæg har nu hovedkvarter i Albertslund

En af landets 14 nye erhvervsklynger findes i Albertslund. Klyngen er et nyt samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi

Albertslund Posten - 10. februar 2021

I efteråret udpegede Uddannelses- og forskningsministeriet 14 nye erhvervsklynger, som skal bidrage til at give virksomhederne i landet bedre konkurrenceevne bl.a. via stærkere samarbejde og nyskabelse. Klyngen for Byggeri og Anlæg hedder We Build Denmark og har fået hovedkvarter i Albertslund - i Kongsholmcentrets Bygning M sammen med Gate21.

Direktør for We Build Denmark er Christina Melvang, og borgmester Steen Christiansen (S) er bestyrelsesmedlem.

"Det overordnede mål med klyngen for Byggeri og Anlæg er at flytte en hel branche til at blive mere bæredygtig", siger Steen Christiansen.

"Og digital", supplerer Christina Melvang. Og netop de to ting går godt hånd i hånd.

Fire trin til målet "Vi skal nå målene på groft sagt fire trin", siger Christina Melvang. "Først skal virksomhederne have mere viden. Så handler det om kompetenceudvikling. Derefter handler det om at få det i spil i innovationsprojekter. Måske i samarbejde med andre. Og det skal så munde ud i forretningsløsninger."

Klyngen er med andre ord et nyt samlingspunkt for alle i bygge- og anlægsbranchen, som ønsker viden og samarbejde om innovation, grøn omstilling og ny teknologi.

Og det er vigtigt at få den grønne bane kridtet op i branchen. Således står byggeriet ifølge Christina Melvang for cirka 40% af den samlede CO2-belastning på kloden.

"Derfor er det også vigtigt med en grøn dagsorden, der kan få det store potentiale i mere bæredygtigt byggeri til at ske," siger Steen Christiansen.

En af vejene til at lykkes med den grønne omstilling og ved hjælp af ny teknologi skabe god forretning er ifølge Steen Christiansen at gøre broen mellem forskning og hverdagen i byggebranchen kortere.

Hvorfor lige Albertslund? Og netop det at lykkes med at bringe kommuner, forskningsinstitutioner og virksomheder sammen i udviklingen af nye løsninger har man gode erfaringer med i Albertslund Kommune.

"For år tilbage var vi en af initiativtagerne til Gate 21, som er et partnerskab, der arbejder for at accelerere den grønne omstilling og vækst. Netop i et samarbejde mellem kommuner, forskning og virksomheder", siger Steen Christiansen.

"Derfor har Gate 21 også haft til huse i Albertslund i alle årene. Og alle de erfaringer og den viden, som er bygget op her, kan den nye klynge We Build Denmark bruge og bygge videre på."

"Og det er også en af grundene til, at hovedkvarteret er placeret her. Her kan vi dele faciliteter med Gate 21 og opnå synergi. Og så er DOLL nu en del af We Build Denmark. DOLL er ret imponerende og bliver en vigtig del af vores fremtidige arbejde med smarte anlæg. Det startede med udvikling af lamper, senere sensorer og det kan vi bygge videre på," supplerer Christina Melvang.

Klynger i hele landet Samtidig er det vigtigt, at klyngerne er til stede i hele landet. Derfor har We Build Denmark også afdelinger i Odense, Aalborg og Næstved. Men hovedkvarteret ligger altså i Albertslund, hvor den nye klynge deler lokaler, it, administration mm. med Gate 21 fordi det bare giver god mening. Det nye hovedkvarter fører 10-12 nye arbejdspladser med sig til byen. Herfra skal forretningsudviklere nemlig hjælpe med at bygge bro mellem grønne løsninger og forretning, mellem forskning og virkelighed, mellem nutid og fremtid med mere bæredygtigt byggeri.

Uddannelses- og forskningsministeriet støtter den nye klynge for Byggeri og anlæg med 6,25 million kroner årligt, ligesom Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse støtter med et tilsvarende beløb. Samtidig har Real Dania givet et betydeligt økonomisk bidrag.

Kort om We Build Denmark We Build Denmark er resultatet af en sammenlægning af en række eksisterende organisationer og netværk indenfor byggeri og anlæg i Danmark, bl.a. DOLL.

Hvem henvender We Build Denmark sig til?

Den nye klynge henvender sig til alle aktører i bygge- og anlægsbranchen:

Rådgivere – arkitekter og ingeniører

Udførende – entreprenører, nedrivere, installatører og håndværkere

Materialeproducenter og -leverandører, forhandlere, byggemarkeder

Teknologiproducenter og -leverandører

Kommuner og andre offentlige og private bygherrer samt investorer

Viden- og uddannelsesinstitutioner

Læs mere på www.klyngenforbyggerioganlaeg.dk