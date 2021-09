Grøn dag er tilbage og vild med efterår i haven

Biodiversitet

"Der tales meget om biodiversitet i Albertslund i øjeblikket, og det bliver også et centralt emne på årets Grøn Dag", siger hun. "Kommunens gartnere vil f.eks. komme med nogle af de grene, som de i ugerne op til arrangementet har beskåret fra træer og buske ude i kommunen. De vil fortæller, hvordan man beskærer rigtigt selv, og viser forskellige former for elværktøj, der bruges i haven i stedet for benzindrevent. Grene og kvas kan med fordel gemmes i haven og samles så det bliver et bosted for smådyr. Det er med til at tiltrække andet liv og styrker biodiversiteten. Albertslunderne opfordres til at tage billeder af disse insekt- og smådyrshoteller eller anden form for vild natur i egen haven og sende det til Albertslund kommunes Vej & Park, hvor det vil indgå som del i bestræbelserne på at gøre Albertslund til landets vildeste kommune".