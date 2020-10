Granit og koloristiske malerier udstilles på Birkelundgård

I 2001 blev Steen Christensen inviteret til Morilds sommerudstilling. Det blev så stor en succes, at han besluttede at sige sit lærerjob op og starte sit billedhuggeri på fuld tid. Året efter åbnede han "Steengalleriet" i Unnerud ved Nykøbing Sjælland. Bøger af granit var i starten en væsentlig del af Steen Christensen's produktion, fordi bøgers evne til at forbinde slægters erindring, overbringe indsigt og visdom fra generation til generation, er en betydelig del af menneskehedens muligheder for udvikling. "Vores moderne tidsalder præges jo af mange nye elektroniske medier. Derfor synes jeg, det er vigtigt at huske på, at vi er en del af historien. Og den er jo let tilgængelig i vores gamle, slidte bøger," fastslår Steen Christensen. Steen Christensen udstiller i øvrigt i Skulpturbanken i Hyldespjældet.