"Find de svage punkter ? og gør det surt, svært og træls for tyven,? siger politikommissær Anja Høpfner. Foto: Københavns Vestegns Politi

Gør livet svært for indbrudstyven, når din bolig er alene hjemme

Sommer, fri og ferietid er højtid for tyve, som elsker øde boligkvarterer, hjem uden beboere eller åbne vinduer og døre.

Meget frister en tyv, men han prøver at undgå at blive set, og han stikker af, hvis nogen fatter mistanke til ham - og det kan du bruge til at skræmme ham væk: