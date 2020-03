Nye tider på apoteket. Mia Bendix Andersen, th., overtager stafetten fra Vinnie Krogh. Foto: due.

Goddag og farvel: Ny ejer på apoteket

Vinnie Krogh takker af efter 25 år, og giver stafetten videre til Mia Bendix Andersen

Albertslund Posten - 31. marts 2020 kl. 09:23 Af Finn Due Larsen

Det er nye tider på Albertslund Apotek. Fra 1. april kommer der en ny ejer til.

Efter 25 år som apoteker takker Vinnie Krogh af for at gå på pension, og giver stafetten videre til Mia Bendix Andersen.

Den nye apoteker er godt bekendt med stedet og kunderne i forvejen. Hun har tidligere arbejdet der i en periode på 11 år, og har de sidste seks år været henholdsvis to år på et apotek på Nørrebro, og fire år på det store, vagtåbne apotek i Glostrup.

Men nu vender den 41-årige Mia Bendix Andersen altså tilbage, og med egne ord "fuld af inspiration":

"Mine beskæftigelser på apotekerne har altid været ledelse og udvikling af apoteket. Og jeg glæder mig helt vildt til at starte nye ting op i Albertslund, til gavn for byens borgere", siger hun, og tilføjer:

"Apotekets kunder vil kunne opleve den samme, høje faglighed som jeg ved Vinnie altid har brændt for".

På længere sigt nævner hun som nyt tiltag blandt andet mulighed for rejse-vaccinationer. I forvejen er der mulighed for at få influenza-vaccinationer på apoteket, og det vil fortsætte, forklarer hun.

"Et drømmested" For den 66-årige Vinnie Krogh er det naturligvis mærkeligt at skulle sige farvel efter så mange år. Men hun har ikke ønsket at markere dagen, men synes den nye apoteker skal have mere fokus.

"Det er rart at kunne gå i tide. Det føles rigtigt nu", siger Vinnie Krogh, der har været glad for at være i Albertslund:

"Det var et drømmested at starte for 25 år siden. Med et aktivt kunde-klientel og en kommune, der var progressiv og nysgerrig."

For apotekerne generelt synes hun det er blevet et større økonomisk pres:

"Siden vi fik den nye apotekerlov i 2015 er der blevet oprettet mange små apoteksenheder i centre, hvor kunderne køber de hurtige varer som cremer og kosttilskud. Det har presset økonomien i apotekssektoren, så indtjeningen på traditionelle apoteker med stor recepthandel er blevet meget lav.", siger den erfarne apoteker.

Som nu ser frem til sit otium:

"Jeg har ikke de store planer, men glæder mig bare til at bruge tid på det jeg kan lide", siger hun.