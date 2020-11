Grunden på Smedeland 8 blev i foråret 2020 købt i et joint venture mellem AG Gruppen og den nordiske ejendomsfond Alma Property Partners med en forventning om igangsætning af byggeriet af de nye boliger i begyndelsen af 2021. Foto: vsc

Send til din ven. X Artiklen: Glostrup vil stikke en kæp i hjulet for boligprojekt på Smedeland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Glostrup vil stikke en kæp i hjulet for boligprojekt på Smedeland

Med en planlovsparagraf i hånden vil politikerne i Glostrup Kommune gøre indsigelser mod projektet, der skal skabe 200 boliger på Smedeland i Albertslund.

Albertslund Posten - 18. november 2020 kl. 11:15 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

Politikerne i Glostrup Kommune har besluttet at gøre indsigelse mod et lokalplanforslag, der skal bane vejen for et boligprojekt i Albertslund. Det er vedtaget på et kommunalbestyrelsesmøde 11. november i Glostrup.

Lokalplanforslaget skal muliggøre byggeriet af 200 nye boliger og et parkeringshus på den nuværende industrigrund på Smedeland 8A. Bebyggelsen kan opføres i 3-8 etager og giver desuden mulighed for et mindre omfang af kontorlokaler i stueetagen på bebyggelsen mod Malervangen.

Byggehøjder og trafik Det er byggehøjderne og den øgede trafik i området, der giver Glostrup Kommune anledning til bekymring.

Glostrup Kommune finder, at byggeri på 8 etager/26 m mod Malervangen og Nordre Ringvej vil og kan få negativ virkning på anvendelsen og udviklingen af de omkringliggende ejendomme i Glostrup Kommune i forhold til visuel påvirkning, skygge og indbliksgener.

Trafikken i planområdet skal ifølge projektet omlægges, så den fremover skal ske via Malervangen og i meget begrænset omfang via Smedeland.

Det vil medføre en øget trafik på Malervangen, som afleder øget trafik videre på Gamle Landevej og i krydset på Gamle Landevej/Ring 3. Den planlagte trafikomlægning til Malervangen kan derfor medføre overbelastning af en sårbar del af vejnettet i Glostrup Kommune, skriver Glostrup Kommune i sin indsigelse.

Skal ikke udsættes for gener Glostrup Kommune gør indsigelse mod lokalplanforslaget i henhold til planlovens § 29 b, der har opsættende virkning på vedtagelse planen.

"Vi er selvfølgelig utroligt kede af situationen, og der er intet vi i udvalget (Vækst- og Byudviklingsudvalget, red.) hellere vil end at finde en løsning på dette i samarbejde med Albertslund Kommune", sagde formand for Vækst- og Byudviklingsudvalget, Piet Papageorge (V) på kommunalbestyrelsesmødet, inden han påpegede, at Glostrup Kommune ikke kan acceptere, at borgere i Glostrup Kommune med bopæl tæt på Albertslund skal udsættes for gener som følge af projektet i nabokommunen.

Det oplyser netmediet Byensejendom.dk

"Det er blandt andet skyggegener, der er et kæmpe "issue". Det kan simpelthen ikke passe, at man får at vide, at man vil give lov til at bygge i op til 8 etager lige over for et villakvarter. Det kan heller ikke passe, at man - fordi man i Albertslund Kommune nægter at håndtere trafikken internt i kommunen - vil sende den direkte igennem Glostrup", sagde han videre, ifølge Byensejendom.dk

Ministeren kan afgøre striden Planlovens § 29 b giver mulighed for, at en kommunalbestyrelse kan fremsætte indsigelse mod en nabokommunes planforslag, hvis forslaget har væsentlig betydning for kommunens udvikling.

Hvis Glostrup Kommune gør indsigelse, kan Albertslund Kommunes lokalplanforslag ikke vedtages, før der er opnået enighed om de nødvendige ændringer.

Hvis kommunerne ikke kan opnå enighed, kan sagen indbringes for erhvervsministeren, der træffer afgørelse.

Grunden på Smedeland 8 blev i foråret 2020 købt i et joint venture mellem AG Gruppen og den nordiske ejendomsfond Alma Property Partners med en forventning om igangsætning af byggeriet af de nye boliger i begyndelsen af 2021. Lejlighederne bliver efter planen fra 45-100 kvm i 4 til 9 etager, samt rækkehuse og lejligheder i 2 etager mod vest.