Maria Ytterberg, der står bag billedet her, er en af de tre kunstnere der udstiller.

Glas, maleri og foto åbner kunst-sæsonen

Der holdes fernisering lørdag den 12. september på Birkelundgård. Som noget nyt afholdes ferniseringen i to omgange, nemlig kl. 14.15 og kl. 15.30. På begge tidspunkter vil de tre kunstnere give den sædvanlige introduktion.

"Grundet Covid-19 retningslinjer må der kun være 28 personer ad gangen i udstillingslokalerne og derfor vil vi føre adgangskontrol og håber på forståelse for det", siger Ole Kristensen fra kunstforeningen.

"Erfaringsmæssigt kommer der flest i tidsrummet 14-15, men vær rar at prøve at fordele jer noget ud over hele åbningstiden fra 14-17."