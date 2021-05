Artiklen: Glæde på gymnasiet: Studenterne må fejres - det kommer til at ligne 2020

Glæde på gymnasiet: Studenterne må fejres - det kommer til at ligne 2020

I dag kom det frem, at regeringen har givet grønt lys til dimission for studenterne, med dertil hørende studenterkørsel og fejring af huerne.

Det vækker glæde på Vestskoven Gymnasium, og det på trods af at man ikke kommer til at vende tilbage til den velkendte fejring i MusikTeatret og efterfølgende dans og skåltaler i Centrum.

Naturligvis på grund af de Corona-restriktioner, der stadig gælder for hvor mange der må forsamles, og lignende.

I stedet kommer konceptet til at ligne fejringen fra sidste år, siger rektor Trine Ladekarl Nellemann.

"Vi er simpelt hen så glade for, at vi kan få lov til at fejre studenterne. Og jeg er sikker på vi får en fest ud af det."