Genstart: De tomme lokaler skal fyldes med træning og fællesskab

6. maj åbner landets motionscentre igen efter nedlukningen.

Albertslund Posten - 05. maj 2021 kl. 10:02 Af Jørgen Brieghel

"Det bliver fantastisk at komme i gang igen efter den lange nedlukning. Vores medlemmer har ventet længe på denne dag", lyder det fra Steffen Sejr Hansen, indehaver af New Fitness i Albertslund Centrum.

Vi fangede ham et par dage før genåbningen, og selvom begejstringen over at kunne åbne for medlemmer igen var stor, var begivenheden også præget af en vis usikkerhed: For der manglede helt præcise retningslinjer for, hvad man kunne og ikke kunne.

"Vi skal se coronapas eller en negativ, højst 72 dage gammel coronatest fra alle, der kommer her. Det har vi det fint med. Det er jo ikke anderledes end hvad de gør hos frisørerne", siger Steffen Sejr Hansen. "Og så skal man bruge mundvind, når man går rundt her, og der skal holdes afstand. Men vi er usikre på, hvor mange, vi kan have på hvert hold. Da der var genåbning efter nedlukningen sidst, blev holdstørrelserne sat til 10. Det satser vi på at gøre igen".

Lånt udstyr med hjem "Vores medlemmer har glædet sig til at komme i gang igen", siger Steffen Sejr Hansen. "De fleste har trænet derhjemme. Vi har lavet online træningsprogrammer på nettet for dem, og vi har tilbudt dem, at de kunne låne træningsredskaber med hjem fra vores lokaler. Nu har vi kontaktet dem, for vi skal jo have det hele tilbage igen!"

"Nogle medlemmer har haft det fint med at træne hjemme med vores online programmer. Men for mange er det sociale fællesskab her meget vigtigt. Det gælder nok især for seniorerne, der nærmest har en klub her og har det godt sammen i forbindelse med træningen".

Steffen Sejr Hansen fortæller, at man satser på at få alle hold op at stå igen.

"Vi har længe kunnet mærke, at der har været pres på for at komme i gang igen. Mange har henvendt sig, og nu er det dejligt, at vi atter kan åbne lokalerne. Jeg håber, at medlemmerne støtter op om de restriktioner, vi er pålagt. For det er nødvendigt, hvis vi skal kunne holde New Fitness i gang", siger Steffen Sejr Hansen, der understreger, at tilmelding til træningen for nye medlemmer ikke kan ske via hjemmesiden. Man skal mødes fysisk op i centret.