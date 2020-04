En pose med ting, der venter på, at Drivhuset igen åbner.

Genbrugsstationen er åben - men Drivhuset er stadig lukket

Nu kan du igen komme af med dit storskrald - men gem det, der kan bruges af andre lidt endnu, lyder opfordringen fra Agenda Centeret

Albertslund Posten - 03. april 2020

Er du en af dem, der har fået ryddet ekstra op og ud i skuffer og skabe, efter at Danmark blev corona-nedlukket, og har du derfor set frem til at Genbrugsstationen nu igen er åben, så tøv alligevel en kende med at fylde bilen med alt det, du normalt ville aflevere i Drivhuset til genbrug, opfordrer Signe Landon fra Agenda Centeret.

"For Drivhuset forbliver lukket en tid endnu, og det vil være ærgerligt, hvis brugbare ting ender i containerne i stedet for at blive genbrugt", siger Signe Landon.

"Der er ikke tal på, hvor mange ting, der bliver til genbrug i Drivhuset, men har du prøvet at være forbi en lørdag, så ved du, at det er utrolig mange ting, der skifter ejermand bare i løbet af en enkelt dag. Udover at det er godt for klimaet, at vores ting bliver genbrugt, så er det for mange også en glæde, at deres gamle ting kan bruges af andre, og for endnu flere, at de kan være heldige at gå hjem med noget de stod og manglede, eller noget, de ikke vidste, at de stod og manglede", siger Signe Landon.

Kan du ikke vente til Drivhuset igen åbner med at komme af med dine ting, kan et alternativ være nogle af de mange hjemmesider, hvor man enten kan forære ting væk, eller sælge det der er noget værd. Mange boligområder har også Facebooksider, hvor man kan forære sine ting til naboerne. "Hvor jeg bor, har vi f.eks. en Facebookside. Via den er der inden for den seneste måned bl.a. blevet foræret to cykler, 10 Europaller, en reol og en tremmeseng væk", slutter Signe Landon.