Se billedserie Kun fem biler holdt i kø, da portene blev åbnet tirsdag kl. 10. Privatfoto

Genbrugsstationen åbnet: Albertslunderne tog det roligt

Kun fem biler holdt i kø, da genbrugsstationen åbnede kl. 10

Albertslund Posten - 31. marts 2020 kl. 11:06 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Der var kun fem biler i kø ved åbning kl. 10.00, og der var absolut ingen panik", lyder det fra driftsleder Allan Sibbern. Tirsdag var dagen, hvor genbrugspladser landet over åbnede, efter at have været lukket ned som følge af coronakrisen.

På forhånd havde formanden for miljø- og byudvalget, Leif Pedersen (SF) manet til besindelse og opfordret albertslunderne til at overveje grundigt, om et besøg på genbrugsstationen nu ikke også kunne vente.

Selvom der tages alle forholdsregler på pladsen for at undgå potentiel coronasmitte, ønsker man ikke bilkøer af albertslunderne, der skal af med deres affald.

"Det er vigtigt, at dem der har det største behov for at aflevere affald, kan komme til. Det kan være i forbindelse med nedrivningsopgaver, hvor affaldet kan udgøre en potentiel sundhedsfare. Hvis man blot har en bunke grene og haveaffald, synes jeg afgjort, man skal vente", sagde Leif Pedersen (SF), inden åbningen.

Og det lod til, at albertslunderne havde taget det gode råd ad notam:

"I løbet af de første 15 minutter, var der kun besøg af 12 biler, og alt er forløbet helt uden dramatik eller trængsel", fortæller Allan Sibbern.

"En af vores medarbejdere er vagtuddannet og har i dagens anledning fundet sin gamle vagtuniform frem, så der er en vis "myndighed" over det! Vi forventer ikke, at der opstår problemer i løbet af dagen, men er klar til at mande op, hvis det bliver nødvendigt", lyder det fra driftslederen.