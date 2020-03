Genbrugsstationen åbner: Men vent med at komme

Genbrugsstationer åbner tirsdag. Foto: Arkivfoto: Vestforbrænding

”Overvej, om du virkelig har behov for at tage af sted tirsdag”, lyder opfordringen fra formanden for miljø- og byudvalget

Af Jørgen Brieghel

Tirsdag den 31. marts åbner genbrugsstationen igen for borgere - dog med særlige forholdsregler for at undgå smittespredning, fx lukkes besøgende kun ind i små hold.

Der vil være portvagt, så der kan opstå kø ved indgangen.

Der lukkes max 7-10 biler ind af gangen. Ved større kødannelse bliver trafikken til genbrugsstationen reguleret. Albertslund Kommune anbefaler, at borgere kun kommer med affald, hvis det er absolut nødvendigt og meget gerne udskyder det til efter påske.

Overvej om det er nødvendigt ”Vent med at tage af sted, hvis det ikke er strengt nødvendigt”, lyder opfordringen fra Leif Pedersen (SF), formand for miljø- og byudvalget.

”Når mange mennesker er samlet, udgør det en potentiel smitterisiko, også selvom der tages alle forholdsregler. Derfor opfordrer jeg albertslunderne til at overveje, om besøget på genbrugsstationen ikke kan vente nogle dage. Det er vigtigt, at dem der har det største behov for at aflevere affald, kan komme til. Det kan være i forbindelse med nedrivningsopgaver, hvor affaldet kan udgøre en potentiel sundhedsfare. Hvis man blot har en bunke grene og haveaffald, synes jeg afgjort, man skal vente”.

Sådan skal du gøre Albertslund kommune oplyser på sin hjemmeside, at man selv skal medbringe handsker, der skal bruges under hele besøget.

Man skal desuden følge medarbejdernes anvisninger og vente til det er din tur ved en container. Derudover gælder de generelle regler som at huske at holde afstand til medarbejdere og andre besøgende, at hoste og nyse i ærmet osv.

Åbningstid er som normalt fra kl. 10-17.

Drivhuset, Bogladen, Møbler og Byt et Bræt er fortsat lukket, indtil videre til og med 13. april.