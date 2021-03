Vi opfordrer kunderne til at bruge gavekortene i de små butikker der trænger, siger varehuschef Martin Kjær. Arkivfoto.

Genåbning: Kvickly vil støtte små butikker med uddeling af gavekort

I Kvickly Albertslund er man også glad for, at butikkerne i Centrum er åbnet igen.

Under nedlukningen har større butikker som Kvickly, Føtex og Bilka som bekendt haft åbent, men fra 1. marts fik de følgeskab af de mindre butikker i de udendørs indkøbscentre - en kategori som Albertslund Centrum hører under.

Hos Kvickly har man tidligere været ude med et initiativ om donere sit overskud fra nonfood-salg til de små "Corona-klemte" butikker. Nu vil man i samarbejde med Centerforeningen i Albertslund Centrum gå et skridt videre i opbakningen, i form af at uddele gavekort til de små butikker.