Gang i forhandlinger: Der skal spares 14-17 mio. kr. i næste års budget

Kommunalbestyrelsen har tirsdag førstebehandlet budgettet for 2022

Albertslund Posten - 16. september 2021 kl. 05:47 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen

14-17 mio. kr. skal der spares for at få budgettet for næste år til at hænge sammen. Det er den opgave, som politikerne i kommunalbestyrelsen nu står over for.

Budgettet var til førstebehandling tirsdag. Traditionen tro var der indlæg fra alle partierne og efterfølgende debat.

Lyt til debatten på kommunens hjemmeside albertslund.dk, hvor du kan se streamingen af mødet.

Her er uddrag af debatten i salen.

Socialdemokratiet "Budgettet kommer til at handle om at bygge bro til fremtidens Albertslund. Det er vigtigt at holde hånden under service og velfærd for børn, unge og ældre. Serviceniveauet i Albertslund på en række velfærdsområder er højt. Det er vi stolte af, "indledte borgmester Steen Christiansen (S).

"Det første vi skal se på i den nye valgperiode, er henvisning til Albertshøj 3 med 36 demensboliger og 20 ældreboliger. Det er en stor investering i velfærd for de ældre".

"Det næste vi skal se på, er børnene. Vi frem mod 2032 får vi brug for at udbygge daginstitutionskapaciteten på grund af den fremtidige byudvikling. Vi har haft en tænketank om fremtidens folkeskole. Det er vigtigt at se på, hvilken skole vi ønsker i fremtiden med udgangspunkt i tænketankens anbefalinger".

"De unges trivsel er vigtig. De unge har båret en tung byrde under corona-krisen. Der er brug for en tværgående indsats i klubber og foreninger for at samle dem op. Vi skal have en fokuseret indsats for at komme de unge i møde".

"Vi er optaget af at tænke, at Albertslund er en uddannelsesinstitution. Vi har medarbejdere her, som starter deres uddannelse her som f.eks. SOSU, hjemmepleje og sygeplejersker. Vi har som kommune en forpligtelse til at tilbyde dem den bedste uddannelse. Det vil igen gavne arbejdsmiljø og lysten til at arbejde i Albertslund senere i deres forløb".

Klimaet optager os. Vi skal i mål med klimaplanen og reducere CO2 udslip.

"Vi har beskedne ønsker til budgettet, og rammerne er stramme. Vi er udfordret på anlægsbudgettet. Vi skal finde ud af at komme i mål, så vi kan lægge sporene til fremtidens Albertslund på en ansvarlig og sikker måde", sagde Steen Christiansen.

Dansk Folkeparti "Vi har ønsker og krav til budgettet", sagde Tina B. Nielsen (DF). "Vi bliver lidt bekymrede, når vi i et notat kan se, at Albertslund efter Ballerup er den kommune i landet, der er mindst effektiv på ledelse og administration. Vi mangler en strategi for, hvordan vi får de unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Albertslund er på erhvervsområdet at sammenligne med udkantsområder i landet. Det må vi kunne gøre noget ved. Byudviklingen er i fuld gang, og alligevel er befolkningstallet faldende. Lad os se på byens brand frem for antallet af byggeretter. Slå bremsen lidt i med byudviklingen og dermed imødekomme kapacitetsbehovet inden for skoler og daginstitutioner".

"På socialområdet er vi lidt stramme. Vi vil ikke have de grumme besparelser, som er foreslået i budgetkataloget. Vi vil se på hjemtagelser og i højere grad satse på, at anvisningsreglerne, så hjemtagne borgere kan blive i byen. Vi vil godt se på sammenlægninger af klubområdet og komme med forslag til endnu større besparelser. Daginstitutionsområdet - her skal dagplejen udvides, vi skal have natinstitutioner og flere naturbørnehaver. Vi vil ikke have flere store institutioner. Vi har nok. SSP-området skal opgraderes. Skoleområdet skal styrkes. Måske skal skolemaden genindføres. Men vi vil ikke have store klasser med 28 børn. Skoletandplejen skal ikke skæres".

Enhedslisten "Velfærd og klima er vigtige emner lokalt og på landsplan", sagde Helge Bo Jensen (EL). "På klimaet har vi brug for alternativ til afbrænding af træflis i fjernvarmen. Der skal stilles krav om træ og genbrug af bygningsdele i nybyggeri. Der kan indføres en fiktiv CO2-afgift i beregninger af, hvad de kommunale projekter betyder. Der er en klimaregning ved byudviklingen".

"På velfærdsområdet vil vi have garanti for, at der ikke sker nedskæringer på hjemmeplejen. Børns og unges mentale sundhed skal styrkes. Vi vil have ordentlig indsats for flere praktik- og lærepladser. Det skal være gratis for børn at deltage i foreningsaktiviteter, hvis familierne har for lidt penge. Vi vil flytte ressourcer fra forvaltningen og ud på skolerne".

"Borgmesterens byudvikling siges at gøre Albertslund rigere, men det er der intet der tyder på. Vi får problemer med at finansiere bygning af nye skoler og daginstitutioner samt infrastruktur. Vi har brug for en balanceret byudvikling i et andet tempo".

Socialistisk Folkeparti "Vi mangler 14-17 mio. kr. for at få budgettet til at hænge sammen. Det synes måske ikke af så meget. Men vi er inde og pille ved de områder, som vi aldrig har villet spare på, fordi de virkelig rammer hårdt", sagde Leif Pedersen (SF). "Vi vil ikke skære i normeringer - men se på minimumsnormeringer - og åbningstider på daginstitutionsområdet. Pengene til løft af folkeskolen vil vi beholde i kassen og bruge på skoleområdet. Vi vil ikke, at de ældre der er bundet i hjemmet, selv skal tilberede maden. Hovedrengøringen skal heller ikke fjernes. Tandbehandlingen skal ikke skæres. Kulturen har heller ikke mange penge i forvejen. Desuden er det vigtigt, at vi følger befolkningsudviklingen tæt, så vi ikke står over for en situation som i år, hvor der pludselig 'mangler' borgere".

De konservative "Vi har set større budgetkataloger, end det vi ser nu", sagde Lars Gravgaard Hansen (K). "De forslag der ligger, skal gøre ondt, ellers var det udtryk for et voldsomt overforbrug. Igennem de sidste 10 år har vi været igennem mange besparelser, og derfor står vi ved en skillevej: Skal vi udvikle eller afvikle Albertslund. Vi er glade for, at der er stemning for at udvikle - for at få flere borgere"

"Vi har også ønsker til budgettet. Vi har f.eks. fået en ny hal - men den mangler et køleanlæg. Lad os gøre hallen færdig. Roskilde kro skal renoveres med ordentlige vinduer, så den bliver klimavenlig. Skolerne skal have et løft, men vi vil først og fremmest se på de to skoler, der kører med underskud. Det kan ikke nytte, at skolernes nye ledelser skal indfri en gammel gæld og hæve niveauet. Da vi sidste gang hævede skatten, var det fordi vi havde en ekstraordinær situation, med udsigt til at sænke den igen. Vi har en forventning om, at i den næste valgperiode, skal skatten ned med 0,5 procentpoint. Gerne i 2024. Byudviklingen vil tiltrække folk, og derfor skal vi sende det signal til albertslunderne, at nu er vi på vej på fode igen".

Venstre "Budgettet ser mere dystert ud i år end sidste år", sagde Sofie Amalie Blomsterberg (V). "Vi har planer om at tiltrække 10.000 nye borgere de kommende år, men de kræver investeringer på anlægsområdet. Penge vi ikke har, og penge vi ikke kan få lov til at bruge. Derfor er opgaven svær, for hvor skal der spares. Uden et godt serviceniveau, bliver det svært at fastholde og tiltrække borgere".

"Vores prioriteringer: Vi vil ikke være med til besparelser på velfærdsområderne. Det vil få langsigtede konsekvenser. Vi vil foreslå mindre institutioner i forbindelse med byudviklingen med færre børn eller en skovbørnehave. På skoleområdet vil vi gerne se på særligt stærke og svage elever. Klassekvotienten skal vi også se på. Ungecentret skal have en fast placering. Sidste år fik vi med, at BS72 skal have en kunstgræsbane, og svømmehallen på Herstedvester skole skal renoveres. Begge dele er udskudt til 2029 og 2028. Det er ikke godt nok. Det skal fremrykkes".

Alternativet "Budgettet er udtryk for, at nu er vi nået til bunden", sagde Kenni Flink (AL). "Der er ikke mere at spare, hvis vi skal være en attraktiv kommune. Vi er bekymrede for udsatteområdet og området for børn med særlige behov. Vi er bekymrede over for besparelser på kulturområdet. Nej til ferielukninger, til rammebesparelser, til længere intervaller på børnetandplejen".

"Vi ønsker at få en borgersamling af albertslundere. Vi vil have en skattestigning på et halvt procentpoint. Skal vi fastholde det Albertslund vi kender, må vi have en skattestigning - midlertidigt. Og så se på det hele i en borgersamling".

De radikale "Vi bliver nødt til at udvikle Albertslund. Det skal ske ved at bygge nye boliger og tiltrække nye borgere, der kan betale for regningen" sagde Hediye Temiz (R). "Ingen vil spare på de borgernære områder. Problemet er blot, at vi ofte er nødt til at træffe beslutninger, som gør ondt".

"Når vi skal bygge nyt, skal vi bygge bæredygtigt og tænke anderledes. Når vi skal bygge skoler og daginstitutioner, så lad os tænke på tværs, så vi f.eks. får skoler, der også kan bruges til kultur og fritid. Vi har et ønske om, at der skal fokuseres mere på de unge i byen. Vi har et ungdomsråd, men skal vi have de unge til at engagere sig mere i byen, skal de også have mere ansvar. Vi går til forhandlinger for at løse de udfordringer vi har i byen. Der er masser af ting i budgetkatalogets forslag til besparelser, som vi ikke bryder os om. Men vi går til forhandlingerne for at løse de udfordringer vi har i byen. Vi har nogle ønsker. Men primært ønsker vi et frit, grønt og stærkt Albertslund".

Efter debatten sendte en enig kommunalbestyrelse budgettet videre til endelig godkendelse. Forud venter de politiske forhandlinger mellem partierne.