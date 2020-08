Gang i asfaltarbejder rundt omkring i Albertslund

Ledøjevej

Asfaltarbejder på Ledøjevej fra mandag den 3. til fredag den 7. august.

Ledøjevej får nu nyt slidlag på strækningen fra Østbakkevej i Risby til kommunegrænsen mod Egedal.

Asfaltarbejdet betyder at Ledøjevej er spærret for gennemkørsel i dagtimerne mellem klokken 6:30 og 18:00.

Omkørsel kan ske via Østbakkevej og Ledøjetoften - det gælder også for busrute 144.

Beboere i området har - ligesom udrykningskøretøjer - mulighed for at passere afspærringen.