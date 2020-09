Gammeldags rock i Birkelundladen

Så åbner Kulturhuset Birkelundgaard igen op for god gammeldags rock vi aldrig glemmer, når The Works gæster Birkelundladen søndag 6. september kl. 13.

The Works, der er et liveband med mange jobs i bagagen, blev dannet til Nils Malmros filmen "Kærestesorger", og man kan glæde sig til musik, der dækker numre med Little Richard, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, The Beatles, Elvis med mange flere.