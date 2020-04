Se billedserie Modellen ankommer med blokvogn fra Jylland. Foto: Bo-Vest

Galgebakkens første prøvehus ankom med lastbil og kran

Et næsten færdigt hus blev kørt fra en fabrik i Jylland til Albertslund. Her blev det hejset på plads i Galgebakken. Boligen er en prøvebolig på de sammenlagte D-boliger.

Albertslund Posten - 07. april 2020 Af Jørgen Brieghel

Boligområdet Galgebakken står overfor en renovering af historiske dimensioner. Planlægningen af hvordan den milliard-dyre opgave præcis skal gennemføres nåede i tirsdags en vigtig milepæl, da den første af fire såkaldte prøveboliger bogstavelig talt landede i Galgebakken.

En modulbygget bolig forlod den fabrikshal i Vestjylland, hvor den seneste tid er blevet bygget, for at blive kørt til Galgebakken, hvor den blev hejset på plads ovenpå det eksisterende fundament.

"Det var ret spændende at se, et næsten færdigt hus ankomme på den måde," fortæller Seniorprojektleder i Bo-Vest, Kristian Overby, der var til stede for at tage imod det nye hus. "Samtidig er det også en meget tydelig markering af en vigtig milepæl i vores arbejde med at forberede Galgebakkens renovering, " fortsætter han. "Det er det første af fire prøveboliger, der nu er landet, og jeg synes det ser rigtig fornuftigt ud."

Handicapvenligt modulbyggeri De fleste af Galgebakkens huse blev i sin tid bygget som betonelementbyggeri. Det vil sige en byggemetode hvor husene på næsten samme måde, blev sat sammen af præfabrikerede elementer. Dog ikke de boliger, som det nye modulbyggeri skal erstatte. De såkaldte D-boliger blev nemlig bygget som træbarakker. De er i meget dårlig stand og står ikke til at kunne renoveres.

Det er også derfor, det kun er de 74 D-boliger, som skal opføres som modulbyggeri, der er skridtet videre fra 70'ernes elementbyggeri. Her bliver huset næsten bygget færdig på en fabrik inden det sættes på plads på fundamentet.

Den bolig, der landede i Galgebakken, er en prøve på en sammenlagt D-bolig, der ellers som det er nu er små et-værelses boliger. Planen er at sammenlægge 32 af de i alt 74 D-boliger til ældre- og handicapvenlige boliger på to værelser. Der vil stadig være 42 små D-boliger efter renoveringen.

Næsten indflytningsklare fra fabrikken De to moduler, der ankom tirsdag er bygget af Flexmodul som ligger i Vinderup. På den vestjyske fabrik har de den seneste tid bygget det nye Galgebakkehus i en fabrikshal. Boligen var stort set færdig ved sin ankomst til Galgebakken. Gulvet var lagt og køkken og bad installeret. Hver modul vejede mellem 10 og 15 tons, og de blev hejset på plads af en stor kran på de gamle sokler.

Lige nu ser prøveboligen med høj ud. Den er nemlig hævet over den eksisterende krybekælder for at overholde de gældende retningslinjer for ventilation, isolering og tæthed mm. Der vil blive lavet en niveaufri adgangsvej til de nye boliger, når de øvrige D-boliger omkring den er blevet renoveret.

Flere prøveboliger på vej Det bliver også bygget prøveboliger for de tre andre boligtyper i Galgebakken. De bliver bygget på helt almindelig vis. Formålet med prøveboligerne er at får erfaringer med at udføre renoveringen, som kan bruges til at planlægge det store byggeprojekt. Samtidig får Galgebakkens beboere også mulighed for at se de forskellige muligheder for f.eks. indretning af køkkener med egne øjne.

De tre andre prøveboliger forventes at være færdige i maj måned. Herefter kan projekteringen afsluttes og byggeprojektet sendes i udbud.