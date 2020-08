Galgebakken står uden beboerbestyrelse - i hvert fald frem til 21. september. Foto: brie

Galgebakkens bestyrelse træder tilbage

Uoverensstemmelser med Bo-Vest er årsag til reaktionen. Der indkaldes til nyt beboermøde 21. september.

Albertslund Posten - 19. august 2020

Galgebakken står uden beboerbestyrelse. En husstandsomdelt skrivelse meddelte i sidste uge, at den samlede bestyrelse har valgt at trække sig. Angiveligt på grund af samarbejdsproblemer med Bo-Vest, der administrerer afdelingen.

I forvejen havde den konstituerede formand valgt at trække sig på grund af meget stort arbejdspres ved bestyrelsesarbejdet.

Kampen mod Bo-Vest "Efter grundige overvejelser er vi kommet frem til, at vi ikke længere rummer kampen med Bo-Vest", skriver den afgående bestyrelse i meddelelsen til beboerne på Galgebakken.

"Vi har mistet flere bestyrelsesmedlemmer i de sidste to år både grundet interne og eksterne udfordringer. Vi er godt klar over, at vi står i en meget sårbar situation med Helhedsplanen samt beboermøde der endnu ikke er afholdt", står der videre i informationsbrevet.

"Vi har siden den tidligere ejendomsleders fratrædelse haft uoverensstemmelser med Bo-Vest som administrationsselskab, da vi har følt, at de og specielt vores driftschef kæmper mod og ikke med bestyrelsen og beboerdemokratiet. De synes at ville bestemme over, hvordan bestyrelsen skal arbejde, hvilke punkter der skal på indkaldelser til beboermøder. Dette var også tilfældet ved sidste møde og er igen tilfældet ved næste møde. GAB (Galgebakkens bestyrelse) har forsøgt at fastholde den samme struktur på indkaldelserne, og har ikke set nogen grund til at ændre på dette, i en tid med få beboermøder samt corona, der begrænser muligheden for at udøve beboerdemokrati."

Forsvare de frivillige grupper

"Det har hele tiden været en kamp at skulle forsvare vores frivillige grupper og deres virke over for Bo-Vest. Her tænker vi specielt på økonomiudvalg samt andre udvalgsmuligheder, for at få adgang og information af driften og Bo-Vest", begrunder den afgående bestyrelse videre.

"Vi har længe forsøgt at råbe rådgivere og bygherre op om det mangelfulde arbejde, der foregår med helhedsplanen. Vi oplever dog stadig, at beslutninger bliver ændret, uden at vi får en plausibel grund, og til tider også uden at vi modtager information herom. Det seneste HPU møde den 10/8 er et godt eksempel. Her er vi blevet informeret om, at den gulvopbygning, rådgiver og gransker er kommet frem til, ikke kan udføres, da entreprenøren ikke vil eksekvere løsningen", står der i brevet.

Helhedsplan er et forsøgsprojekt "En gulvopbygning, som rådgiver gentagne gange har forsvaret. Det føles ofte som om, at helhedsplanen er et forsøgsprojekt, hvor man bevidst vælger ikke at holde sig til de anerkendte metoder, der er beskrevet i bygningsreglementet. Vi har sammen med ventilationsgruppen og kompetente beboere forsøgt at råbe kommunen, boligministeriet, bygherre og rådgiver op om problemet, men er blevet mødt af hovedrysten og en holdning til, at vi ikke ved, hvad der bliver talt om. Selvom beboere gentagne gange har fundet så graverende fejl i byggeplanerne, at det ville have været fatalt for hele bebyggelsen, hvis vi var gået i gang".

Kæmpet med ventilation "Vi har kæmpet med ventilation og forsøgt at få kommunale og statslige instanser til at indse det vanvittige i at gennemføre den valgte ventilationsløsning i Galgebakken. Dette er også blevet overhørt, selvom bygningsreglementet ikke kræver en sådan ventilations-version, da husene slet ikke bliver så tætte, at der er krav til et så stort og omfattende ventilationsanlæg", står der i brevet.

Den afgående bestyrelse meddeler til slut, at man har booket Albertslund Stadion til et beboermøde 21. september. Her håber bestyrelsen, at der bliver muligt at få engagerede folk med stort overskud til at gå ind i bestyrelsen og arbejde videre med bl.a. helhedsplanen.

AP har givet Bo-Vest mulighed for at svare på kritikken, men det har ikke været muligt at komme med et svar op til avisens deadline.