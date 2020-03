Fire fynske kunstnere flytter nu deres billeder til Albertslund fra deres eget galleri i Svendborg. Privatfoto

Fynsk besøg i Pizzagalleriet i Trippendalcentret

Fire fynske kunstnere flytter deres billeder til Albertslund

Albertslund Posten - 08. marts 2020 kl. 06:04 Af Jørgen Brieghel Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fire fynske kunstnere flytter nu deres billeder til Albertslund fra deres eget galleri i Svendborg.

Som noget nyt skaber Pizzagalleriet bro mellem landsdelene med et samarbejde med Galleri Q, som Birgit Hauer besøgte i sommers. "På min sommerferie kom jeg forbi Galleri Q på havnen i Svendborg", fortæller Birgit. "Jeg var helt vild med deres billeder og kunne ikke dy mig for at spørge, om de ville udstille i Albertslund."

Det er jo noget utraditionelt at bede kunstnere udstille i et pizzaria, men det tiltalte de erfarne, fynske kunstner, så to udstillinger er nu kommet i stand. Søndag 15/3 udstiller Eva Lindegaard og Anne Marie Jacobsen og lørdag 2/5 kommer Annelise Johansen og Anne Grete Tofte Weber.

Eva Lindegaard arbejder ekspressivt med akrylfarver, ofte meget farvestærke, ud fra naturens lys og stemninger. Hun arbejder helst i det fri og søger i sine billeder en balance mellem det konkret sete og det abstrakte udtryk.

"Først når vi har fået hængt billederne op, ved vi om der også bliver plads til nogle af Evas fine billeder efter model", fortæller Birgit.

Anne Marie Jacobsen maler akvarel, men der er ganske anderledes vildskab over billederne, end de fleste forbinder med akvarel. Man har indtryk af, at farverne selv vælger plads på papiret, og motiverne så vokser frem. Specielt ansigtsportrætter interesserer Anne Marie, som altid er på jagt efter et "godt ansigt".

Anne Marie har netop fået udvalgt et af sine billeder som det danske bidrag til en international akvareludstilling i Italien, og det er sjovt nok i stil med de akvarelportrætter, som i sommers først vakte Birgits interesse.

Pizzagalleriet har her i marts eksisteret i 2 år. De 15 afholdte udstillinger har spændt vidt over landskabsmalerier, abstrakt kunst, computergrafik, surrealisme og fotocollager, og der kommer jævnligt henvendelser om at udstille.

Ferniseringerne i Pizzagalleriet plejer at være godt besøgt. Den 15/3 og 2/5 startes af praktiske grunde kl. 13, forklarer Birgit. "Vi håber, vores faste gæster lægger mærke til, at

det er en time før, end vi plejer. Vi vil jo gerne have mange på besøg, når vi nu har kunstnere langvejs fra."