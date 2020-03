Futsal-hold skovlede medaljer hjem

AIF fodbold var repræsenteret med fire hold i DBU Sjællands Finals, og to af holdene nåede helt til tops, det samme gjaldt for BS72s enlige deltager.

For Albertslunds fodboldklubber anført af AIF fodbold blev det til en ganske habil mesterskabshøst. Fra AIF årgang U16 havde både A og B holdet kvalificeret sig til de afsluttende futsal finalekampe, og i A-rækken sluttede det for de syv AIF drenge på toppen med guldmedaljer, pokal og mestertrøjer, medens B holdet efter fornemme præstationer i både indledende kampe og i mellemrunden sluttede som nummer fire i finalerunden. I begge tilfælde bestod finalepuljerne af fem hold.

I herresenior A var AIF yderligere repræsenteret af sit andethold, der viste store evner i rundbarberingens fine kunst ved at finalebesejre Benløse med hele 9-1. De nybagte mestre er:

Senior førsteholdet er placeret i Østdanmarks fornemste række, liga øst, hvor det i grundspillet blev til en fjerdeplads. Den videre vej mod det landsdækkende DM sluttede i Glostruphallen i forbindelse med kvartfinalespillet, hvor Albertslund IF i den afgørende dyst måtte se sig smalt besejret af Futsal Gentofte med 8-9.

I senior B SM havde Albertslund Syd 72 kvalificeret sig til futsalfinalen, der stod mod VB 1968 fra Værebro. Her blev det til BS72 guld efter 3-1. Holdet består af Andreas Lemming, Emil Christensen, Marcus Rasmussen, Markus Egsgaard Frandsen, Nicolai Poder, Nicolai Adrian Olufsen, Philip Meinhardt, Phillip Renard, Stephan Juhl Sørensen, Thor Nyqvist O'Neill.

Forude venter nu forårsturneringen, men derefter er holdets videre eksistens et åbent spørgsmål, da en større gruppe fra holdet stopper for at rykke på efterskole.