Frivillige slår et slag på stationen for de gode nyheder

"Verdens bedste morgen" markeres fredag også i Albertslund

Albertslund Posten - 03. september 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På fredag morgen er det "Verdens Bedste Morgen" - sådan er det over hele landet, også i Albertslund.

På Albertslund Station vil en gruppe frivillige fra klokken 7-9 slå et slag for de gode nyheder. Det sker i form af en avis og lidt chokolade. Borgmester Steen Christiansen kigger også forbi og giver en hånd med.

Det handler om "Verdens Bedste Nyheder", og nej, selv om man skulle tro det, er det ikke AP det handler om. Det er en avis der har slået sig op med konstruktive nyheder om de store fremskridt der sker ude i verden.

Der er tale om et uafhængigt medie for konstruktiv journalistik, der er stiftet af FN, de danske udviklingsorganisationer og det danske erhvervsliv. De frivillige, der deler aviser ud d. 4. september, er privatpersoner og ildsjæle fra danske civilsamfundsorganisationer, virksomheder og skoler, der vil være med til at sprede Verdens Bedste Nyheders budskaber.

"Gennem den sidste generation er livskvaliteten forbedret for hundredvis af millioner mennesker verden over. Ekstrem fattigdom falder, flere børn overlever, folk lever længere og flere kommer i skole. I en svær tid, der er præget af coronavirus, er det vigtigt at minde hinanden om de mange fremskridt, der er sket gennem de sidste par årtier", siger Dennis Schmock på vegne af de frivillige i Albertslund.

"Derfor går vi og tusindvis af andre frivillige på gaden 256 steder over hele landet for at dele Verdens Bedste Nyheder-aviser med historier om fremskridt og løsninger ud til morgenfriske danskere."