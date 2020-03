Se billedserie Helena, Mille (sølv), Emilia, Thea, Marie (guld), Caroline og Ingrid (bronze) fra AIF er på skamlen

Frivillige hjælpere skabte et vellykket forårsstævne

AIF Svømning hold forårsstævne i svømmehallen på Nyvej

Albertslund Posten - 11. marts 2020 kl. 07:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Traditionen tro var svømmehallen på Nyvej fyldt med svømmere fra forskellige svømmeklubber den første lørdag i marts, hvor AIF Svømning endnu en gang bød velkommen til Forårsstævne.

I år deltog konkurrencesvømmere fra VI39 (Vallensbæk), Swim Team Taastrup, Solrød, A6 (Jyllinge, Slangerup og Laksen), MK 31 (Amager) foruden byens egne konkurrencesvømmere fra AIF Svømning.

Stævnet startede med indmarch af officials, som er frivillige fra alle de deltagende klubber.

De sørger for at tage tid på svømmerne og sikrer igennem hele stævnet, at alle svømmeregler bliver overholdt.

Britt Nøhr Jensen, formand for AIF Svømning, bød velkommen og gav ordet videre til byens borgmester, Steen Christiansen, som holdt åbningstale, inden svømmerne gik i gang med indledende heats i 25 m Challenge.

Indledende heats Fra de indledende heats går de fem hurtigste fra hver årgang videre til finalerne. Challenge finalerne er et udskilningsløb, hvor den langsomste udgår efter hver runde.

I år havde AIF svømmere med i alle pigefinaler - Ingrid Schultz (2010 og yngre), Thea Fritz Larsen (2009), Marie Munk og Mille Bækmark (2008), Emilia Nielsen, Helena Fritz Larsen og Caroline Birkedal Pedersen (2007) og Laura Buchmann, Emma Riis og Sofie Riis (2006 og ældre). Derudover havde Filip Nielsen (2010 og yngre) og Emil Strandquist (2006 og ældre) svømmet sig i finalerne for drenge.

Om det var hjemmepublikum eller de velkendte rammer i svømmehallen vides ikke, men både Ingrid, Thea, Mille, Emilia og Laura overraskede i deres Challenge.

Selv om det var sidst på dagen, endte Ingrid med en bronzemedalje på trods af at hun var kommet i finalerne som nummer fem.

Thea opnåede en guldmedalje, selv om hun kom videre som nummer to.

Mille, som kom i finalerne som nummer fire, kæmpede sig til en sølvmedalje og i samme årgang gik guldmedaljen til Marie fra AIF.

I årgang 2007 gik guld til Emilia, sølv til Helena og bronze til Caroline.

Ældste gruppe I den ældste gruppe lykkedes det for Laura at slå hurtigst ind, hvilket gav guld til hende og Sofie endte med en bronzemedalje. Med overskud, sikrede Emil guld til AIF i finalen for de ældste drenge.

Flot indsats af svømmere og de frivillige

De 22 lokale konkurrencesvømmere fik rigtig mange medaljer - det blev til hele 53 individuelle medaljer. Derudover fik AIF pigerne guld og sølv i åben klasse i både 4x50 medley og 4x50 fri, samt bronze i 4x50 medley for piger 08 og yngre. Stævnet blev også brugt til, at mange fik svømmet nye distancer og stilarter. Ud over svømmerne, som ydede deres i vandet, kan AIF Svømning kun gennemføre stævnet, fordi der bag hver en konkurrencesvømmer er et sæt aktive forældre, der bidrager med hjælp til store og små opgaver.

Takket været dem og et stærkt samarbejde med svømmehallens personale og foreningens frivillige bestyrelse var det endnu en gang muligt at holde en svømmefest i Albertslund.