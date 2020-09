Artiklen: Frivillige gik på gaden for at fremhæve de gode nyheder

Verdens bedste morgen er arrangeret af Verdens Bedste Nyheder, hvor der over hele landet har været uddelinger af "Verdens Bedste Nyheder" der fortæller om fremskridt og løsninger på klodens udfordringer. Med Verdens Bedste Morgen fejres Verdensmålene - og at det mange steder i verden går bedre, end vi tror.

"Specielt i svær tid som denne, med coronakrise og en altid tilstedeværende klimakrise er det vigtigt også at kunne fokusere på at der faktisk er sket en masse gode ting i verden. Det kan man hurtigt komme til at glemme. Det er Verdens Bedste Morgen med til at sætte et fokus på", siger Michael Jonasen, en af de frivillige.