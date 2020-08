Se billedserie Det er første gang i mange år, der kan fremlægges et budget for Albertslund Kommune, som er i balance. Foto: Finn Due

Fremlægger et budget i balance: 'Det er nu vi skal skabe fremtidens Albertslund'

Stram økonomisk styring, udligningsreformen og økonomiaftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening er tre af årsagerne til, at borgmesteren i år kan fremlægge et budget i balance

"Det er første gang i mands minde, vi kan fremlægge et budget i balance", siger borgmester Steen Christiansen (Soc.). "Det vil sige, at budgettet opfylder de økonomiske målsætninger, vi tidligere har vedtaget om løbende overskud og likviditet".

Budgettet fremlægges på kommunalbestyrelsesmødet 8. september.

"Når vi kan det, skyldes det tre ting: Kommunalbestyrelsen har ført en stram økonomisk politik - så det er det lange, seje træk der slår igennem. Udligningsreformen slår fuldt igennem nu, og det har en positiv effekt på kommunens økonom. For det tredje betyder aftalen mellem kommunerne og regeringen, at der er blevet løft til velfærden".

"Derudover mærker Albertslund et umiddelbart økonomisk løft, fordi vi i årene 2021 og 2022 får 35 mio. kr. som kompensation for udlændingekriterierne. Og endelig vil kommunen de næste tre år få kompensation for faldende befolkningstal", forklarer Steen Christiansen.

Borgmesteren siger, at der i det budget, som fremlægges nu, ovenikøbet er indregnet konsekvenserne af corona-situationen, hvor man især på Jobcentret har mærket, at folk har mistet deres arbejde.

Og den såkaldte velfærdspulje på 30 mio. kr. stigende til 49 mio. kr. er også indregnet. Det er penge, der er sat af til bl.a. behov for ekstra hjemmepleje, foranstaltninger på voksen-socialområdet og udgifter på det specialiserede børneområde. Samtidig er anlægsbudgettet et af de største i mange år, hvor der bruges mange midler på at renovere skole og dagtilbud.

Skal række ind i fremtiden Steen Christiansen understreger, at den gunstige økonomiske situation skal udnyttes fornuftigt til tiltag, der rækker langt ind i fremtiden.

"For det første skal vi understøtte byens udvikling. Der er allerede sat gang i en række byudviklingsprojekter, som i løbet af de kommende 5-10 år vil ændre Albertslund og give større tilvækst. Det stiller krav til infrastruktur", siger borgmesteren.

"Der vil være behov for en udvikling af børneområdet - i første omgang for flere daginstitutioner. Der skal sandsynligvis bygges syv nye daginstitutioner inden for de næste 10 år. Lige nu har vi økonomi til at sætte gang i byggeriet af to institutioner. I budgettet er der også lagt op til, at minimumsnormeringerne på daginstitutionsområdet fortsætter. Desuden vil vi lægge op til, at der oprettes et særligt skoletilbud under Ungecenteret, hvor 6-8 elever med behov for specialtilbud kan undervises. Det vil give god mening at undervise hjemme i stedet for at lade andre kommuner gøre det. Det er der desuden god økonomi i".

En rød tråd "På folkeskoleområdet er vi allerede godt i gang med at forbedre indeklimaet - og det arbejde skal fortsætte. Desuden bliver der behov for at se på den bygningsmæssige side og få forbedret skolerne fysisk. Det bliver nødvendigt, fordi vi vil være en attraktiv børnekommune, og gerne vil tiltrække nye børnefamilier ude fra", siger Steen Christiansen.

Han ser en rød tråd i, at Albertslund er under udvikling med at give børnene en god start og efterfølgende gode uddannelsesmuligheder i form af dagtilbud, skoler og det nye Vestskoven Gymnasium.

Brug for ældreomsorg Der bliver i de kommende år flere ældre i Albertslund, og derfor er en god velfærd for ældre og plejekrævende også vigtigt i budgettet.

"Vi vil inden årets udgang godkende igangsættelsen af byggeriet af etape 3 af Albertshøj og dermed skabe flere plejeboliger. Desuden har hjemmeplejen udfordringer, fordi der bliver flere borgere. Det skal prioriteres".

"Vi ønsker desuden at styrke frivillige, sociale fællesskaber, så flere kan få gavn af det arbejde, som mange foreninger yder ", siger borgmesteren.

Traditionen tro er forvaltningen i fuld gang med at udarbejde et budgetkatalog. Det har tidligere været synonym med et sparekatalog, fordi det rummede forslag til, hvordan man kunne ændre eller spare på alle kommunens aktiviteter og tilbud. I år ser det anderledes ud.

"Der var oprindeligt lagt op til et budgetkatalog med forslag for 50 mio. kr. Men som det ser ud nu, bliver det nok kun 25 mio. kr. Der er jo ingen grund til at sætte byen i brand, når det ser godt ud med økonomien", siger Steen Christiansen.

Budgetkataloget droppes dog ikke. Men det vil mere få karakter af et omprioriteringskatalog, fordi det skal bruges som et katalog, der giver bud på, hvordan man kunne gøre tingene anderledes i kommunen.

Noget af det, der stadig er med i spil, er de analyser af f.eks. fremtiden for MusikTeatret og Ridecentret, der blev lavet i forbindelse med sidste års budget.

Den store udfordring "Den store udfordring nu og fremover bliver at holde fast i den ansvarlige økonomiske politik. Vi skal gøre Albertslund mere holdbar og rarere at bo i, samtidig med at kommunen bliver mere attraktiv at flytte til. Det er nu, vi skal sætte et varigt aftryk for fremtidens Albertslund", mener Steen Christiansen.

Man kan indvende, at den gode økonomi i høj grad skyldes særtilskud, som begunstiger Albertslund. Om det siger Steen Christiansen:

"Det viser, at politik gør en forskel. Vi fik ved folketingsvalget et andet politisk flertal på Christiansborg der sagde, at det ville prioritere velfærd højt. Det slår igennem nu - og det mærker vi i Albertslund. Da der jo i folketinget er bred opbakning til mere velfærd, kan man håbe, at det er en situation, der vil række langt ud i fremtiden".

Om der kan samles et bredt flertal i Albertslund for en aftale om budget 2021 vil den kommende tid vise.

"Nu inviterer jeg til budgetforhandlinger, og vi agter at gå seriøst ind for at skabe så bred en aftale som muligt", slutter Steen Christiansen.

