Fotograf: Det var mig der saboterede Radioavisen

I anledning af Ole Meisners død har Albertslund Posten fået lov at bringe et uddrag fra fotograf Bent Paulsens erindringsbog. Bent Paulsen bor i Kvædehaven og har i en årrække arbejdet som fotograf på DR.

Den 1/7 1989 havde radioavisen 25-års jubilæum. Jeg var i radiostudiet for at fotografere begivenheden, der i dagens anledning havde fået besøg af Kommunikationsminister Torben Rechendorff.

Men det gik jo ikke, at tre af dem nærmest sad med ryggen til kameraet, så jeg bad dem om at flytte sammen på den modsatte side af bordet.

Nu opdagede jeg, at flere af mikrofonerne hang ned foran ansigterne på flere af dem. Derfor lænede jeg mig ind over bordet, hev op i mikrofonerne og bandt en knude på mikrofonledningerne.

Endelig havde jeg en kameravinkel hvor jeg kunne se alle fem personer. Det tog nu kun et øjeblik at skyde fem, seks, billeder, og jeg sagde pænt tak for hjælpen og smuttede ud ad studiet igen.

Et par timer senere sad jeg i min bil, på vej til tv-byen. Jeg tændte for radioen for at høre middags-radioavisen.