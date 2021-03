"Hvordan har du det?" er et spørgeskema, som danskere modtager hvert fjerde år. Det er især vigtigt at få flere unge til at svare. Arkivfoto Foto: Maridav/Maridav - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Fortæl om din trivsel under corona-nedlukningerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Fortæl om din trivsel under corona-nedlukningerne

Især de unge påvirkes af corona-restriktioner, og derfor er det ekstra vigtigt, at de svarer på den nye sundhedsundersøgelse fra regionen

Albertslund Posten - 27. marts 2021 kl. 06:29 Kontakt redaktionen

Hvert fjerde år modtager 300.000 danskere spørgeskemaet "Hvordan har du det?", der skal give svar på danskernes selvoplevede sundhed og livskvalitet.

Resultaterne i undersøgelsen er meget anvendelige i kommunerne, når de skal prioritere deres sundhedsindsats.

Lige nu ser det ud til at albertslunderne og særligt de yngre borgere i Albertslund dropper at svare, hvis de er blandt de 2.450 borgere i kommunen, der er blevet udvalgt til undersøgelsen.

Lav svarprocent I 2017, hvor undersøgelsen sidst blev foretaget, var svarprocenten 53% i Region Hovedstaden, hvilket er den laveste blandt landets regioner.

I Albertslund var svarprocenten 49% og dermed lavere end gennemsnittet for Region Hovedstaden. Undersøgelsen løber til og med den 12. maj 2021 og indtil medio marts 2021, så har Region Hovedstaden en svarprocent på 43%. I Albertslund er svarprocenten 40%.

Alle der er udvalgt til undersøgelsen får jævnligt en påmindelse om at besvare spørgeskemaet. Det betyder nemlig rigtig meget, at så mange som muligt svarer på spørgeskemaet.

De unge dropper ud "Det er især de yngste deltagere, der fravælger at besvare undersøgelsen. Ser vi på, hvor mange svar der hidtil er kommet ind, så ligger svarprocenten for de 16-24-årige på 30% og for de 25-34-årige på 28%. Der er simpelthen brug for, at de unge mennesker og de yngre voksne kommer med flere svar - ellers får undersøgelsen ikke den værdi, den kunne få", siger projektleder Cathrine Juel Lau, Center for klinisk forskning og forebyggelse i Region hovedstaden til sn.dk.

Sådan trives vi under corona "Undersøgelsen kan være med til at kaste lys over, hvilke grupper, der har det særligt svært med for eksempel stress, mistrivsel og ensomhed her under corona-nedlukningerne", siger Cathrine Juel Lau.

"Vi ved, at de unge her er ekstra påvirkede, men hvis ikke flere unge svarer, så kan vi ikke måle trivslen hos dem helt ned på kommune niveau, hvilket gør, at man ikke kan målrette en indsats overfor dem, som har størst behov. Der er sat mange sundhedsundersøgelser i gang. Styrken ved "Hvordan har du det?" er, at den er oppe på en meget stor skala med et repræsentativt udsnit af befolkningen - og at den kommer meget bredt rundt i alle befolkningsgrupper".

Vigtig at man svarer Tanken med "Hvordan har du det?"-undersøgelsen er, at kommunerne og regionen skal bruge resultaterne som prioriteringsredskab i planlægningen af indsatser, der kan fremme vores sundhed og trivsel samt forebygge sygdomme.

"Det er den eneste af de store sundhedsundersøgelser, hvor man spørger så mange, at man kan få svar helt ned på kommuneniveau og enkelte befolkningsgrupper. Så det er et meget vigtigt værktøj, kommunerne kan bruge til at navigere deres sundhedsindsatser efter. Hvis kun få borgere svarer, så mister undersøgelsen værdi", siger Cathrine Juel Lau til sn.dk.

Har du modtaget et "Hvordan har du det"-spørgeskema i din e-boks eller i din postkasse, så send dit svar retur inden den 12. maj 2021.