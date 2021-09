I langt de fleste tilfælde gør vi det vi skal, men det betyder ikke, at det ikke kan blive bedre. Hver en fejl er en fejl for meget, siger Paw Østergaard Jensen. Foto: fdue.

Send til din ven. X Artiklen: Formand svarer DH: Vi gør meget - men kan også blive bedre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Formand svarer DH: Vi gør meget - men kan også blive bedre

En ny handicappolitik er på vej, og her vil DH og andre interesserede blive inviteret med i processen, siger formanden for Social- og Sundhedsudvalget

Albertslund Posten - 15. september 2021 kl. 06:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Paw Østergaard Jensen er formand for Social- og Sundhedsudvalget og dermed den politisk ansvarlige for det område, som Bjarke Juul på vegne af DH-Albertslund i et åbent brev stiller en lang række spørgsmål til.

Det åbne brev kan læses som debatindlæg her på sn.dk/albertslund.

Det er spørgmål, der favner bredt - om blandt andet mulighederne for at benytte offentlig transport, om retssikkerheden for denne gruppe borgere, om sagsbehandlingen og om tilgængeligheden. Udvalgsformanden giver her sine svar på spørgsmålene.

Omkostnings-tungt Om offentlig trafik siger udvalgsformanden:

"Vi gør meget, men selvfølgelig kan noget altid blive bedre. At gøre trafikken mere handicapvenlig er meget omkostningstungt, og vi har de begrænsninger i budgettet som vi har."

Som eksempel nævner Paw Østergaard Jensen, at etableringen af et handicapvenligt busstoppested ved Herstedøster Skole har kostet over en 1 million kroner at få etableret.

"Men selvfølgelig er der nogle ting vi skal gøre, konventioner skal overholdes. Det gør vi også."

Han nævner også kørselsordninger, med mulighed for at få tilskud.

"Vi vil det her" Hvad angår tilgængelighed, nævner Paw Østergaard Jensen blandt andet de nyrenoverede gårdhuse, som er tænkt handicapvenligt og hvor der etableres adgang med sliske når det er nødvendigt.

"Vi forsøger at bygge, også til fremtiden. Vi arbejder hele tiden på at gøre Albertslund mere tilgængelig. Men at gennemføre fuldstændig tilgængelighed alle steder ude og inde vil være et økonomisk uoverskueligt projekt. Det ville nærmest kræve, at byen skal bygges helt om."

Når det handler om sagsbehandling og retssikerhed på området, erkender udvalgsformanden, at der er plads til forbedringer.

"Der har helt sikkert været eksempler, og det er selvfølgelig ikke i orden. Men også her gør vi meget. For eksempel har vi fået pårørende-rådgiveren, og vi genbesætter borgerrådgiver-stillingen, som er blevet en fuldtidsstilling Det gør vi, fordi vi vil det her, og vi holder jo også jævnlige møder med brugere og pårørende. Målet er, at sagsbehandlingen skal være hurtig og effektiv, og det kræver også en bedre dialog mellem sagsbehandlere og borgere. Frivilligcentret har fået en stor bevilling til et projekt med at skabe et korps af bisiddere, hvilket også vil styrke borgere i de svære samtaler."

Om retssikkerhed tilføjer han, at det er noget kommunen har været optaget af i flere år, og fortsat vil være.

"Jeg vil mene, at i langt de fleste sager gør vi det vi skal, men det betyder ikke, at det ikke kan blive bedre. Hver en fejl er en fejl for meget."

Vil involvere alle Helt overordnet mener Paw Østergaard Jensen ikke det er rimeligt, hvis de mange spørgsmål fra DH-Albertslund giver indtryk af at kommunen er meget langt bagefter på handicapområdet.

"Vi gør meget, men selvfølgelig kan vi også blive bedre. . Det er noget vi hele tiden arbejder på. Desværre fik Albertslunds gode vilje ikke medvind ved den seneste aftale mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. Her blev det ikke til et løft på området og det ser heller ikke sådan ud ved de kommende finanslovforhandlinger."

Han henviser desuden til, at der efter valget vil blive sat en proces i gang for at skabe en ny handicappolitik. Her vil DH, handicaprådet, brugere, pårørende, personale foruden politikere blive inviteret med i udformningen.

"Det specialiserede socialområde handler jo ikke kun om mennesker med fysiske handicap, men også store grupper med andre diagnoser såsom psykiske, kognitive eller sociale."