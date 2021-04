Marianne Burchall. Arkivfoto: brie

Formand om trivsel i skolerne: Vi er på vej med flere indsatser

Der er især udfordringer med fraværet i skolerne, siger Marianne Burchall (Soc.), der peger på at en ny langsigtet skoleplan er i støbeskeen

Albertslund Posten - 15. april 2021 kl. 13:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Der er brug for flere indsatser for at højne trivslen i skolerne i Albertslund.

Det siger Marianne Burchall (Soc.), formand for Børne- og Skoleudvalget, som kommentar til den undersøgelse som Sundhedsrådet har udarbejdet.

Som tidligere omtalt peger rådet på, at det halter med trivslen i skolerne. Selv om tallet er blevet bedre de senere år, er der stadig 5 procent der ikke får deres eksamen, der er høje tal for ulovligt fravær, og der mangler indsatser mod skolevægring og psykisk mistrivsel.

"Jeg er ikke tilfreds med, at der er børn der ikke hjælpes igennem. Derfor er vi også på vej med flere indsatser", siger hun.

Hun peger på at en ny, langsigtet skoleplan er ved at blive udarbejdet, "Fremtidens folkeskole", som skal træde i kraft fra 2022.

"Her er flere af de punkter med, som både vi, skolerne og Sundhedsrådet har peget på", siger Marianne Burchall.

Skal længere ned Tallet for elever der ikke får deres eksamen er, som tidligere omtalt, de senere år faldet fra 20 til 5 procent, og det beskriver Marianne Burchall som "meget positivt".

"De har på skolerne lavet en stor og flot indsats i dette", siger hun, men understreger, at hun er enig med Sundhedsrådet i, at tallet skal længere ned.

"Jeg ser gerne, at alle elever forlader folkeskolen med en eksamen. Men det er nok svært at nå helt ned på 0 procent", siger udvalgsformanden.

Hun mener, at det især er tallene for det ulovlige fravær, der skal sættes ind overfor.

"Ser vi på trivslen, kan vi se på tallene, at vi ligger tættere på landsgennemsnittet. Men jeg er ikke tilfreds, og derfor skal vi stadig have fokus på bedre trivsel, for den er fundamentet for en god, faglig udvikling."

Pejlemærker Spørgsmålet er så, om flere indsatser hjælper. Ud fra undersøgelsen konkluderede Sundhedsrådet, at mange på skolerne ofte oplever, at de indsatser der tales om, ikke bliver sat ordentligt i værk.

Til det siger Marianne Burchall:

"For mig er det vigtigt at vi i et samarbejde mellem kommunen og skolerne får arbejdet med indsatser der bliver en del af det lokale arbejde. Jeg har fuld tillid til at man ude på skolerne ved bedst hvordan det konkret skal gøres. Vi skal i strategien have pejlemærker som vi alle arbejder med og efter."

Corona-epidemien har også et særligt fokus:

"Sidst men ikke mindst så kommer vi på den anden side af COVID-19 til at arbejde med trivsel, det sociale og det faglige, da det har været et ekstremt hårdt år for alle og især vores skolebørn og medarbejdere", siger Marianne Burchall.