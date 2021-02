Se billedserie "Hvad er det for et tilbud, politikerne forestiller sig?", spørger Søren Pedersen, formand for bestyrelsen i AMC. Arkivfoto

Formand: Det er forfærdeligt at lukke AMC uden at have et nyt sted"

Der er ingen mening i at tilbyde en ny AMC-klub aktiviteter, som de andre klubber laver i forvejen", siger formand for bestyrelsen i AMC, Søren Pedersen

Albertslund Posten - 10. februar 2021

"Det er jo forfærdeligt. Hvordan skal vi fortælle børnene, at deres klub skal lukke i en tid, hvor de i forvejen er isolerede på grund af corona. Jeg forstår ikke, de vil lukke AMC uden at have et nyt sted til klubben", siger Søren Pedersen, formand for bestyrelsen i Albertslund Motorsports Center, AMC.

Kommunalbestyrelsens flertal har besluttet, AMC senest 1. november i år skal være ude af de nuværende lokaler. Samtidig skal der arbejdes på at skabe et nyt klubtilbud, som skal indeholde e-sport, mountainbike etc. og have fokus på håndværksfag. Og der skal undersøges muligheder for at køre i indendørs baner eller andre baner i hovedstadsområdet.

"Men hvad er det for et tilbud, politikerne forestiller sig? Det giver jo ingen mening at lave et nyt klubtilbud for de unge i AMC med e-sport og mountainbike, som alle de andre klubber tilbyder i forvejen", siger Søren Pedersen.

"De børn og unge der kommer i AMC gør det jo, fordi de kan lide at rode med maskiner, få olie på fingrene og komme ud og køre gokart og cross".

"Som jeg har sagt tidligere, skulle politikerne have givet os 3-5 år mere på banerne i Hyldager. Så havde der været tid til at finde et godt samarbejde med naboklubber som f.eks. Taastrup og Glostrup. Vi kunne arbejdet på at køre på deres baner og have en container stående derude til vores ting. Den tid får vi ikke nu. Og det er sårbare børn og unge, det her går ud over".

Trist aften Leder af AMC, Peter Larsen, siger, at det var en meget trist aften for Albertslund, da beslutningen blev taget. Han mener, at en epoke er slut.

"En af vores få gamle kulturinstitutioner, som byen har tilbage, forsvinder til efteråret. Med AMC væk, forsvinder en helt speciel Albertslund ånd. Nytænkning kan være godt, hvis ting ikke fungerer, men hvorfor ødelægge noget som fungerer? Jeg håber nu, at vores ansvarsbevidste politikere overholder det de lovede os alle i går - hvad det så ellers er", siger Peter Larsen.