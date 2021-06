Se billedserie Sophie Storgaard Clausen (HTX), Abdullah Shaheen Mahmood (STX), Claudia Moris (hhx) og Bekir Sönmez (HF). Foto: Next

Forløsning og glæde: Studenter fejrede huerne i fællesskab

Efter en gymnasietid præget af corona-restriktioner kunne studenterne på hhx, htx, stx og hf på NEXT Vestskoven Gymnasium fejre deres huer sammen på gymnasiet

Albertslund Posten - 21. juni 2021

Stemningen var høj, da årets første studenter mandag sprang ud på Vestskoven Gymnasium efter en gymnasietid, der det seneste halvandet år har budt på bl.a. hjemmeundervisning, social afstand og mundbind.

Heldigvis blev de fleste af restriktionerne lempet tidligere på måneden, og det betød, at blandt andre Claudia Moris kunne gå op til eksamen uden mundbind og blive fejret af sin familie og venner på gymnasiet. Den sidste eksamen i dansk bragte et 12-tal med sig, og så kunne hun iklæde sig huen med det kongeblå bånd som beviset på, at hun er hhx-student.

"Jeg trak noget, som jeg er stærk i, så det var rigtig godt", fortæller en glad Claudia, der sammen med sin årgang skrev historie på gymnasiet. De er nemlig den første årgang, som bliver studenter på hhx-uddannelsen, der blev oprettet i 2018.

"Det er ret fedt at være de første til at repræsentere hhx her på gymnasiet, og det er også noget, vi har snakket del om os elever", siger Claudia.

Gymnasietid præget af corona Den nybagte student kan nu se tilbage på en gymnasietid, hvor næsten halvdelen af tiden har været præget af corona-restriktioner, og det er selvfølgelig noget, hun godt kunne have undværet

"Det har været rigtig ærgerligt, at vi ikke har kunnet ses fysisk, og vi har også fået aflyst en studietur til USA og en masse fester, vi skulle have holdt. Til gengæld synes jeg, at vores lærere har fået online-undervisningen til at fungere godt", fortæller Claudia, som glæder sig over, at alle nu får lov til at fejre studenterhuerne på normal vis.

"Det har været mega-rart, at vi har været tilbage den seneste tid, og at vi nu får lov til at slutte normalt af. Det er jo det vi har set frem til, siden vi startede i 1.g."

Et udfordrende år med lykkelig slutning Også rektor Trine Ladekarl Nellemann og hendes undervisere har mærket udfordringerne det seneste halvandet år. Da gymnasiet i 2020 flyttede ind i en spritny bygning, var planen naturligvis ikke, at eleverne i store perioder skulle undervises online fra distancen.

"Det har på alle måder været en anderledes og udfordrende tid, siden vi flyttede ind i de nye rammer. Eleverne har heldigvis oplevet at gå på gymnasiet i perioder, så de har fået et tilhørsforhold til det. Derfor er det også helt fantastisk, at de nu får lov til at tage deres sidste eksamen her og endda uden mundbind og med deres familier og venner til stede", siger Trine Ladekarl Nellemann

Hun ser nu frem til på fredag, hvor eleverne skal køre i studentervogne i Albertslund og omegn, og så ser hun frem til et forhåbentligt mere normalt skoleår efter sommerferien.

"Nu krydser vi fingre for, at det værste af corona-pandemien er bag os, og vi fra næste skoleår kan udnytte vores nye gymnasium fuldt ud. Vores elever og undervisere trænger i den grad til at komme tilbage til en normal skolegang, hvor de kan dyrke det fantastiske fællesskab, vi har her på gymnasiet", slutter den glade rektor.