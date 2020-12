Jeg vil da glæde mig til at se serien, for jeg elsker jo science fiction, siger Line Kyed Knudsen.

Forfatter: Netflix-serie minder om mine bøger

Men Line Kyed Knudsen vil se serien "Chosen" først, før hun vil tale om et eventuelt plagiat

Albertslund Posten - 12. december 2020 kl. 07:00 Af Finn Due Larsen Kontakt redaktionen

Forfatteren Line Kyed Knudsen fra Albertslund glæder sig til at se Netflix-serien "Chosen", når den engang ligger klar på streamning-tjenesten. Forventningens glæde skyldes dog ikke kun, at Line Kyed Knudsen godt kan lide spænding og science-fiction, og at serien, som omtalt, har optaget flere af sine scener i hendes hjemby.

Men derimod at handlingen i serien synes at minde meget om bøger, som forfatteren har skrevet. I "Hvidt støv", der en serie science fiction-bøger for unge, som er udgivet på Gyldendals Forlag fra 2015-2017, lyder handlingen:

"Emily, en ung pige, der altid har følt sig anderledes end de andre, især fordi en verdensberømt meteor brød gennem atmosfæren og styrtede ned i byen Lindstead for 18 år siden, oplever at verden bryder sammen under LS-23-pandemien. Var det virkelig en meteor, der ramte den lille by 18 år tidligere?"

Overfor det lyder handlingen i Netflix' serie "Chosen" som følger:

"Emma, en ung pige, der altid har følt sig anderledes end de andre i Middelbo - en lille dansk by, der blev verdensberømt, da en meteor efter sigende brød gennem atmosfæren og styrtede ned i byen for 17 år siden. Nu er Middelbo ikke længere, hvad den har været, men spørgsmålet er, om den nogensinde har været, hvad den foregiver at være? For var det virkelig en meteor, der ramte den lille by 17 år tidligere?"

Må se serien først Sammenfaldet har fået Line Kyed Knudsen til at reagere:

"Spændende - ideen minder (meget?) om min egen sci-fi-serie", skriver hun på avisens Facebook-side.

Overfor AP forklarer forfatteren, at hun ikke vil beskylde serien for plagiat. Ikke endnu, i hvert fald.

"De to handlinger virker påfaldende tæt på hinanden, men jeg bliver nødt til at se serien, før jeg kan bedømme endeligt, om jeg skal gå videre til min chef på Gyldendal. Og jeg vil da glæde mig til at se serien, for jeg elsker jo science fiction", siger Line Kyed Knudsen.

"Vi er jo i en gråzone, hvor man godt som forfattere kan blive inspireret af de samme ting. Det er jo ikke noget man som forfatter kan tage patent på. Jeg bliver nødt til at se serien i sin helhed", siger Line Kyed Knudsen.

Hun vil især se frem til scenerne, der er optaget på hendes gamle gymnasium, der også huser Musikskolen. Scener, der efter sigende viser et dystert fremtids-billede.

Hvis hun, når serien vises på streaming-tjenesten, når frem til, at hun menere der er tale om et plagiat, vil hun overveje at gå rettens vej..

